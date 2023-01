Il Comune cerca guardie ambientali

Il Comune cerca chi possa svolgere attività di vigilanza e controllo ambientale a titolo gratuito nel territorio di propria competenza, servizio da affidare per tre anni ad associazioni di volontariato adeguatamente organizzate. L’avviso pubblico per ricevere le manifestazioni di interesse è stato pubblicato sul sito del Comune.

In particolare, l’attività comprende vigilanza e controllo delle aree verdi, il corretto conferimento dei rifiuti urbani al fine di contrastare l’abbandono in strada degli stessi, la promozione e la diffusione di informazioni in materie ambientali, poi vigilanza e controllo in materia di gestion e degli animali (iscrizione anagrafe caninna, corretta profilassi, mancata raccolta delle feci ecc.). Chi otterrà il servizio avrà diritto a un rimborso spese di mille euro. Le domande vanno presentate entro il 15 gennaio.