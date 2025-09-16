Il Comune dà l’ok all’adesione. Contrassegni disabili semplificati con la piattaforma unica nazionale

C’è soddisfazione in Fratelli d’Italia Medicina dopo l’adesione del Comune alla piattaforma Cude: una bella notizia per le persone con disabilità. L’Amministrazione, con delibera di giunta del 2 settembre scorso, ha infatti approvato l’atto di indirizzo per l’adesione alla piattaforma unica nazionale informatica dei Contrassegni unificati disabili europei (Cude), istituita nell’archivio nazionale dei veicoli del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Particolarmente soddisfatti i consiglieri di minoranza del Gruppo Fratelli d’Italia, che sono stati gli artefici dell’impegno assunto mediante la presentazione della relativa mozione, votata all’unanimità nella seduta consiliare dello scorso 11 giugno.

"Si tratta di un tema molto importante, perché riguarda le persone più fragili. Ha lo scopo di semplificare la mobilità delle persone con disabilità sul territorio italiano ed europeo e sono davvero orgogliosa che la nostra mozione abbia finalmente raggiunto l’obiettivo di attivare l’adesione al Cude – sottolinea il capogruppo Caterina Cerri –. Non era la prima volta che il Consiglio comunale aveva approvato unanemente il medesimo impegno: era infatti accaduto già nel corso di una seduta del 3 luglio 2023, su mozione presentata dal Gruppo Cuscini Sindaco, ma non mi risultava essere mai stato dato seguito".

Questa volta, invece, il traguardo sembra raggiunto. "Attendiamo che l’Ufficio competente per il rilascio dei tesserini disabili provveda a tutti gli adempimenti necessari per l’attuazione della disposizione e monitoreremo tutti i passaggi affinché la cittadinanza interessata ne sia a conoscenza e possa usufruire delle novità – prosegue Cerri –: le persone disabili che devono spostarsi da un Comune all’altro, non saranno più tenute a comunicare l’ingresso nelle aree Ztl situate in Comuni diversi da quello di residenza. Circostanza che complicava notevolmente ogni spostamento, con il rischio di dimenticarsene ed essere raggiunti da multe salate per le quali gli interessati avrebbero dovuto presentare ricorsi, con aggravio di costi o comunque di scocciature inutili e ingiuste per coloro i quali già quotidianamente fanno i conti con la disabilità, ma soprattutto con le gravi barriere che tutt’ora sono ovunque presenti nelle nostre città".

Insomma, un provvedimento che era atteso da tempo. "È un atto di civiltà e speriamo che il Comune dia il buon esempio affinché nel nostro territorio sempre più città aderiscano alla piattaforma fino a che tutta la Nazione non sia completamente coperta – conclude Cerri –. Lo scopo finale del progetto sta proprio nella reciprocità dell’adesione per raggiungere l’obiettivo degli spostamenti delle persone con contrassegno disabili, senza più doversi occupare di burocrazia".