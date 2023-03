Il Comune difende i parcometri "La nuova App non viola la privacy"

"Ancora una volta si sceglie la superficialità per allarmare i cittadini". È dura la replica del Comune all’attacco del consigliere di Prima Castello Luca Morini. L’esponente d’opposizione era intervenuto sul nuovo metodo di funzionamento dei parchimetri in città, evidenziando diverse problematiche, una su tutte quella legata alla necessità di inserire attraverso app la propria tarda per ottenere la sosta gratuita di 20 minuti, "scelta che appare in potenziale contrasto con il principio di minimizzazione del trattamento dati". A Morini replica il vicesindaco Andrea Bondi: "Ancora una volta, pur di attaccare l’operato della Pubblica amministrazione, il consigliere Morini sceglie di allarmare i cittadini con considerazioni pretestuose e strumentali, perdendo l’ennesima occasione per svolgere il suo ruolo di rappresentante dei cittadini che, prima di denunciare cose non verificate, ha il diritto e il dovere di poter fare personalmente le verifiche sia con l’amministrazione comunale sia con Area Blu". Aggiunge Bondi: "Pur essendo certo che le critiche non corrispondevano al vero, ho effettuato personalmente le dovute verifiche con i tecnici di Area Blu e abbiamo constatato e accertato che tutti i parcometri installati in città funzionano perfettamente e come da specifiche comunicate ai cittadini sulle stesse colonnine della sosta".

In particolare, proprio sul tema della possibile violazione della privacy data dall’inserimento della targa supposta dall’interpellanza di Morini, "va precisato che la targa è un cifra legata all’immatricolazione e, dunque, al possesso del veicolo e che è necessaria per verificare eventuali violazioni del Codice della strada e, nella fattispecie, per verificare il corretto espletamento del servizio della sosta. I dati del proprietario dell’auto vengono utilizzati solo ai fini di eventuali sanzioni e non certo resi pubblici al di fuori di questa attività o sbandierati ai quattro venti. Quanto poi al rischio di uso fraudolento dei parcometri ai danni dei cittadini di Castel San Pietro Terme (rifacendosi alla truffaldina possibile ripetizione dell’operazione dei 20 minuti gratuiti citata da Morini nell’interpellanza), "faccio notare, , come era ovvio e come chiunque potrà verificare, che al secondo inserimento della targa il parcometro dà all’utente il seguente messaggio: ‘Ogni targa può usufruire di una gratuità al giorno, a prescindere dal parcometro utilizzato’", conclude Bondi inviando anche una foto che testimonia quanto sottolineato in chiusura di replica.

Claudio Bolognesi