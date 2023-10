Il Comune e l’alluvione: "Più fondi dai privati che dal governo"

"È inaccettabile dire che questa amministrazione non ha fatto quanto dovuto sull’alluvione. È ora di smettere di raccontare sciocchezze ai cittadini. A oggi, le risorse arrivate dal governo sono inferiori a quelle donate dai cittadini in autonomia. Questa è la verità". Parola del sindaco Marco Panieri, tornato a polemizzare con il centrodestra, e in particolare con Nicolas Vacchi (Fratelli d’Italia), sullo stanziamento dei fondi statali per la gestione del post-emergenza.

Le dichiarazioni del primo cittadino, arrivate l’altra sera in Consiglio comunale in risposta alle contestazioni di Vacchi, mettono a confronto i quasi 800mila euro partiti da Roma per il rimborso dei lavori in somma urgenza svolti al Comune per riparare i danni dell’alluvione con quanto versato da privati e associazioni sul conto corrente aperto dal Municipio per raccogliere le tante donazioni arrivate soprattutto nei giorni immediatamente successivi all’emergenza. Una somma, quest’ultima, che come annunciato qualche giorno fa dal Comune è appunto superiore agli 800mila euro. E le cui modalità di utilizzo verranno annunciate a breve.

"Abbiamo fatto di tutto e di più per essere presenti – rivendica il sindaco Panieri in Aula –. Abbiamo anche provato a salvaguardare la zona di Zello, che qualcuno dopo un sopralluogo ha invece dimenticato in barba a quei cittadini e a quelle imprese agricole. Questa amministrazione si è messa in gioco, l’alluvione è una cosa seria e non deve essere strumentalizzata né da chi governa oggi né da chi è minoranza in questa città".

Insomma, uno scontro totale con i rappresentanti locali del centrodestra. "Le imprese agricole a oggi non hanno visto un euro – incalza ancora il primo cittadino –. Arriverà un decreto, ma siamo ormai a quasi sei mesi dall’alluvione. Avete impiegato tre mesi solo per nominare un commissario. Adesso siete in rincorsa e, per nascondere i ritardi, continuate a usare l’attacco".

Nella lista delle contestazioni di Panieri, che oltre a essere presidente del Circondario è anche vice del sindaco bolognese Matteo Lepore in Città metropolitana, finisce anche quanto accaduto con la Casolana a Fontanelice: "È stata la Città metropolitana ad asfaltarla, mica l’Anas o qualcun altro. Dovevano essere spesi 100mila euro, ne sono serviti 300mila. E non ce li ha mica regalati il governo".

Da qui l’ennesimo appello al centrodestra, con cui le tensioni sono ormai quotidiane tanto a Imola quanto negli altri comuni (vedi il battibecco dei giorni scorsi tra il sindaco castellano Fausto Tinti e il senatore di FdI, Marco Lisei) colpiti dall’alluvione di maggio. "Chiedo alla minoranza di non mettere bandierine su cose che non sta facendo – esorta Panieri –. Meglio il silenzio, almeno si fa una figura migliore con i cittadini. Posso assicurare che quella fatta su Zello è vergognosa: sono venuti i tecnici della struttura commissariale, hanno fatto foto, verificato e detto ‘Qui l’acqua è arrivata’. E poi si sono dimenticati della frazione. È ora di smetterla di fare demagogia. All’alluvione ho dedicato energia, tempo e fatica assieme alla struttura del Comune e a quella della Protezione civile. Serve rispetto per le persone".