Il Comune partecipa alla festa per i 140 anni dello Scarabelli

Il Comune prenderà parte oggi alle iniziative organizzate per festeggiare i 140 anni dell’istituto agrario Scarabelli, programmate nella sede, sia al mattino che al pomeriggio.

"Quella dello Scarabelli è una storia bellissima – sottolineano il sindaco Marco Panieri, il vice sindaco e assessore alla Scuola, Fabrizio Castellari, e l’assessore all’Agricoltura (nonché ex allievo dello Scarabelli), Pierangelo Raffini –. Nel novembre 1893 partì, negli spazi in pieno centro storico, il primo corso di studi votato alle materie dell’agricoltura. E ancora oggi l’istituto agrario Scarabelli è una scuola prestigiosa, che valorizza Imola e un territorio assai più ampio, con allievi che vengono anche da lontano". La recente riunificazione, da questo anno scolastico, dell’Istituto tecnico-chimico Ghini negli spazi dell’ex convitto, è secondo il Comune "il compimento di un polo formativo di altissimo livello". Una forza arricchita dalla collaborazione, da oltre 20 anni, con l’Università e dal supporto offerto al territorio attraverso le rilevazioni meteo. C’è poi l’attaccamento degli ex allievi ed ex docenti, che attraverso la loro associazione rappresentano una testimonianza viva di quanto questa scuola sia radicata nel territorio. "L’Istituto ha rappresentato e rappresenta un polo di crescita e formazione per tanti – concludono dal Comune –. La certezza è che una tradizione così ricca è destinata ad avere davanti a sé un grande futuro".