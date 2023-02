Il Comune pianta 150 nuovi alberi

Sono cominciati i lavori di piantumazione di nuovi alberi in alcune aree verdi. Gli ultimi anni, particolarmente siccitosi, hanno visto morire diverse piante, anche di età avanzata. Per questo il Comune ha deciso un programma di restituzione che riguarderà soprattutto due aree in cui gli abbattimenti sono stati numerosi: il Picchio e la Bertella alta. In entrambi i casi si tratterrà di un rimboschimento con sesti d’impianto ridotti, fatto con piante di piccole dimensioni ma servite da impianto d’irrigazione a goccia in modo da garantire l’attecchimento. Le piante scelte hanno la caratteristica di resistere bene al clima siccitoso e caldo che ormai caratterizza la nostra zona e garantiscono un buon assorbimento di anidride carbonica e polveri sottili. Si tratta principalmente di Pini, Bagolari, Lecci, Frassini: ne verranno messi a dimora circa 150 piccoli esemplari. Finita questa prima trance al Picchio e Bertella alta, si procederà alla restituzione di alberi (con numeri minori) in altre aree del territorio in cui ci sono stati abbattimenti.