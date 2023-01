Il Comune potenzia le telecamere Nuovo ‘occhio’ a porta Montanara

di Enrico Agnessi

Via libera del Comune a un ulteriore potenziamento del sistema di videosorveglianza presente in città. La Giunta ha approvato infatti due diversi progetti elaborati da Area Blu. Il primo riguarda l’integrazione del complesso Osservanza, da tempo teatro di atti vandalici più o meno gravi, nel sistema di telecamere del Comune. Il secondo fa invece riferimento all’installazione di un nuovo occhio elettronico all’incrocio tra le vie Bixio e Rivalta, vale a dire a Porta Montanara. L’investimento complessivo è stimato in 22.600 euro. I lavori verranno portati avanti nelle prossime settimane.

Per quanto riguarda il progetto dell’Osservanza, l’attuale sistema di videosorveglianza è composto da 16 telecamere. A tutt’oggi tali occhi elettronici sono collegati a un server che registra sì le immagini sul posto, ma a tempo stesso "presenta problematiche tecniche che spesso non consentono di acquisire le immagini", si legge nella relazione di Area Blu. Tale server, inoltre, "non è collegato al sistema di videosorveglianza comunale – recitano sempre le carte della società in house del Comune –. Pertanto le immagini non sono visibili in tempo reale dalla centrale operativa e sono consultabili solo sul posto".

La questione è stata al centro, in passato, di forti polemiche politiche. In più occasioni, infatti, le forze di opposizione si sono lamentate dell’impossibilità di individuare tempestivamente i responsabili dei vandalismi all’Osservanza proprio a causa della difficoltà riscontrata nel visionare le immagini girate dalle telecamere e della mancata integrazione dell’impianto presente nell’area dell’ex manicomio con il sistema di videosorveglianza comunale. Ora ci si arriverà a risolvere il problema (si spera) sostituendo il server per la registrazione locale in cui installare il sistema operativo di gestione e la relativa conservazione dei dati, acquistando le licenze per potere inserire le telecamere nella piattaforma gestionale in uso e fornendo un sistema di collegamento dati tra il complesso Osservanza e il centro dati di Area Blu. Per farlo serviranno circa 12mila euro, cifra che non considera la sostituzione delle telecamere esistenti.

Sarà invece necessario un investimento di 10mila euro per la nuova telecamera a Porta Montanara, all’incrocio tra le vie Bixio e Rivalta, varco di accesso al centro storico. Tale intervento, che fa parte del progetto di ampliamento dell’impianto di videosorveglianza varato dal Comune nei mesi scorsi, prevede l’aggiunta di una nuova postazione di ripresa costituita da una telecamera panoramica multisensore con copertura 360 gradi. La telecamera sarà collegata al sistema di gestione e di registrazione dell’impianto di videosorveglianza, attraverso una infrastruttura di rete di comunicazione in fibra ottica.