Il Comune rifà il look a tante strade: "La sicurezza prima di tutto"

Borgo Tossignano è al lavoro per riqualificare la rete stradale. Sono tante le opere di manutenzione avviate e programmate dalla giunta del sindaco Mauro Ghini. Una scelta che strizza l’occhio alla sicurezza e alla miglioria di un tessuto viabile sempre più strategico per i collegamenti interni. Quasi ultimata la sistemazione del manto di asfalto di via Nino Bixio dopo il cantiere di Hera per il ripristino di alcune problematiche legate alle tubature idriche. Non solo. Vedono il traguardo finale anche le ruspe in via XX Settembre, zona ex macello, a completamento di un intervento dal costo superiore ai 200mila euro. Un importo significativo concentrato soprattutto nel ripristino di un avvallamento della carreggiata attraverso un importante sistema di palificazione che ha riportato in quota il passaggio. Senza dimenticare un nuovo guard-rail e la completa asfaltatura.

A breve partiranno, e si concluderanno entro l’estate, le opere in via Rio Maggiore, strada già sotto la lente di ingrandimento della precedente amministrazione. I lavori partiranno all’altezza della borgata di case dell’omonima località e proseguiranno per tutto il tratto di competenza comunale. Nel dettaglio, si tratterà di riasfaltare il manto con l’aggiunta di una nuova gettata che interesserà la porzione attualmente ghiaiata. La modalità migliore per garantire all’intero percorso, nel segmento di competenza dell’ente borghigiano, un’adeguata superficie per il transito dei veicoli.

"Un piano che guarda con rinnovata spinta alla riqualificazione del tessuto viabile interno come elemento vincolante in chiave strategica per garantire alla comunità arterie funzionali e sicure – spiega il sindaco Mauro Ghini –. Anche nelle zone più decentrate del nostro territorio. L’appetibilità dei nostri paesi collinari, in un contesto in cui si parla spesso di ripopolamento delle zone montane, passa anche dall’adeguatezza dei collegamenti".