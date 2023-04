Il Comune vuole creare a Sesto una nuova area sportiva all’aperto

Il Comune pensa alla realizzazione di una nuova area attrezzata per l’attività sportiva all’aria aperta (simile a quelle installate nei mesi scorsi all’Osservanza e nei parchi di via Kolbe e del centro sociale Giovannini) anche a Sesto Imolese. La Giunta ha infatti approvato la proposta di intervento, relativa appunto alla popolosa frazione cittadina, in una zona verde grande circa 300 metri quadrati tra il centro sociale Tarozzi e i campi sportivi.

Il progetto rientra nell’avviso pubblico promosso da Sport e Salute spa, azienda pubblica italiana che ha come azionista unico il ministero dell’Economia e delle Finanze. Prevista una spesa complessiva di 25mila euro più Iva. Secondo la delibera approvata dalla Giunta, il Comune si impegna, in caso di finanziamento del progetto, ad assumersi il 50% oltre Iva dell’importo complessivo di fornitura, trasporto e posa in opera delle attrezzature, in base al modello progettuale prescelto, e il 100% dei costi relativi alle procedure amministrative, alle opere edili propedeutiche all’installazione delle attrezzature. Il Comune ha già deciso di riservarsi di approvare il piano per la definizione puntuale della consistenza delle opere e il relativo finanziamento solo nel caso risultasse assegnatario del contributo pubblico previsto dal bando ‘Sport nei parchi 2020’ per la promozione dell’attività fisica all’aperto.

È comunque già prevista, anche in questa fase, la realizzazione di un’area attrezzata polivalente dotata di un circuito corpo libero e quattro macchine per l’allenamento isotonico cardio, per un importo massimo dell’intervento stimato, come si diceva all’inizio, in 25mila euro oltre Iva 22% per fornitura, trasporto, installazione e personalizzazione, cofinanziato nella misura del 50% oltre Iva da Sport e Salute Spa e del 50% oltre Iva dal Comune. Per l’eventuale realizzazione dell’intervento saranno necessarie opere edili propedeutiche all’installazione delle attrezzature, consistenti nella preparazione del piano di posa, realizzazione della pavimentazione antitrauma e ripristino del manto erboso, il cui finanziamento sarà totalmente a carico del Comune.