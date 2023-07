Il Con.Ami distribuisce un milione e mezzo fra i 23 Comuni soci

I Comuni fanno fatica a far quadrare i conti, appesantiti dai danni dell’alluvione. E così, in attesa degli annunciati aiuti da parte del Governo, gli enti locali soci del Con.Ami hanno approvato una distribuzione straordinaria di risorse aggiuntive pari a 1,5 milioni di euro complessivi, attingendo alle riserve del colosso pubblico di via Mentana.

L’assemblea composta dai 23 sindaci che si è riunita nei giorni scorsi, nella delibera che dà l’ok a un’operazione già avallata dal Consiglio di amministrazione del Con.Ami sottolinea non a caso il "perdurare del difficile contesto economico e sociale che il nostro territorio ha dovuto affrontare, prima con le conseguenze della pandemia e poi – recita il documento – con gli effetti dell’emergenza energetica e il quadro drammatico legato agli eventi meteorologici eccezionali dello scorso mese di maggio". Eventi che "si ripercuotono, con particolare intensità, sui bilanci degli enti locali", si legge sempre nella delibera.

E in effetti alcuni Municipi avevano già bussato singolarmente, alle porte di via Mentana, nelle scorse settimane. Lo hanno fatto, in particolare, Imola (7 giugno), Massa Lombarda (12 giugno), Castel San Pietro Terme (14 giugno), Faenza (16 giugno), Medicina (15 giugno) e Brisighella(20 giugno). Gli 1,5 milioni verranno distribuiti in relazione alle partecipazioni detenute dai vari Comuni (Imola ha il 65% delle quote e potrà contare su oltre 975mila euro) attraverso un’operazione, già avvenuta con una certa frequenza anche negli anni scorsi, che "non condiziona l’attività futura e la solidità patrimoniale del Consorzio", sottolinea sempre l’assemblea dei soci presieduta dal presidente Marco Panieri, sindaco di Imola. Il fondo riserva supera infatti i 3,3 milioni.

Nel convincere i vertici del Con.Ami ad aprire i cordoni della borsa devono aver inciso anche i buoni risultati ottenuti nel 2022. L’ultimo bilancio consuntivo del Consorzio certifica infatti un utile di esercizio che sfiora i 10,3 milioni per un totale di 7,5 milioni di euro di dividendi di ‘risorse ordinarie’ destinati ai 23 Comuni soci. Si tratta di un risultato migliore di quello del 2021 e superiore perfino a quello previsto nella relazione stilata a metà dello scorso anno dallo stesso Consorzio di via Mentana.