Il Conclave e il nuovo Papa: "Nel solco di Francesco": "Serve un tradizionalista"

di Mariateresa Mastromarino

È partito il conto alla rovescia per l’inizio del Conclave, che si aprirà domani alle 16,30. Dalla scomparsa di Papa Francesco, voci e pensieri si sono concentrati sui nomi dei cardinali papabili, tra i quali c’è anche quello del nostro arcivescovo Matteo Zuppi, e meno su ciò che il successore di Bergoglio dovrà affrontare, inquadrando i bisogni e le necessità della Chiesa del presente. E fuori dalla basilica di San Petronio o davanti all’ingresso della cattedrale di San Pietro, in via Indipendenza, il nostro viaggio tra i bolognesi si concentra proprio su questo: priorità e futuro del mondo cattolico. I pareri sono divisi tra chi pensa che il futuro pontefice dovrà "seguire il solco tracciato da Papa Francesco", mantenendo una linea "rivoluzionaria e innovativa" e chi, invece, pensa che l’elezione ricadrà su una figura "più tradizionalista e connessa all’essenza del clero".

Un pensiero, quest’ultimo, che si sviluppa guardando anche alla frequenza nelle nostre parrocchie: "Penso che nell’ultimo periodo ci sia stata una forte perdita di fedeli – inizia Nicola Santandrea –. Anche le messe, infatti, sono meno frequentate: ecco, proprio per questo, credo che ora serva concentrarsi maggiormente sulla spiritualità, dando una svolta netta rispetto all’operato di Papa Francesco". Che non per forza, quindi, dovrà essere emulato.

Infatti, "l’operato del nuovo Papa non per forza dovrà seguire le orme di Bergoglio, ma di certo non dovrà andare in discontinuità", sostiene Roberto Pedamonti, secondo cui l’obiettivo primario del nuovo padre della chiesa dovrà essere la capacità di "adeguarsi alla situazione politica – continua Pedamonti –, tenendo conto del contesto geopolitico globale che stiamo vivendo".

Guarda oltre i confini nazionali anche Francesco Mafaro: "Oggi come oggi si sente la necessità di un Papa che metta al centro davvero la tradizione cattolica e i suoi valori, con l’obiettivo di unire tutti seguendo una linea precisa adatta a chiunque – riflette –. Tra i papabili? Il cardinale Tagle potrebbe aiutare anche nell’unione delle Asie e del mondo intero. Ciò che conta è che il papa non sia legato al business". E infatti, per la figura che ricopre, il pontefice deve essere "buono ed è importante che voglia bene alla gente – commenta Andrea Maratti –, stando al fianco e offrendo disponibilità alle persone che hanno maggiormente bisogno. Un Papa che ci sia nella concretezza dei fatti, non solo a parole".

Volgendo lo sguardo verso i papabili, "non credo che il futuro papa seguirà il percorso di papa Francesco – dice Marco Coviello –. Il suo nome non lo sappiamo al momento, ma credo sarà una figura non italiana, con una visione tradizionalista e chiara di ciò che è concretamente il clero e non più incentrato sulla povertà, come mostrava Bergoglio". Per tanti altri, il successore dovrà camminare sulle orme di Francesco. Che "ha già affrontato temi controversi – racconta Isabella Bui – e il futuro pontefice dovrebbe seguire questa scia. Ma l’elezione potrebbe seguire un binario più tradizionalista. Mi auspico un Papa rivoluzionario, come è stato Bergoglio, al fianco dei migranti, dei diritti e delle donne, così come sulla possibilità dei single di adottare".

Papa Francesco ha dato nuovamente dignità alle periferie e ai bisognosi, ma non solo, come agli "omosessuali o ai divorziati e alle persone che fin ad ora sono state dimenticate – evidenzia Alessandra Lorini –. Vorrei che il nuovo Papa partisse dal messaggio originariamente trasmesso da Gesù, che è quello di un’accoglienza capace di coinvolgere tutte le categorie".

Di accoglienza parla anche Irene Lanzoni: "Papa Francesco ha dato una direzione innovativa e rivoluzionaria e si è avvicinato nuovamente al popolo, che non è per forza solo cattolico, in un modo che è abbastanza inedito. Spero che il nuovo Papa porti avanti questo messaggio".