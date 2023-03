Il Coni premia ’Le Fonti’ Stella al merito sportivo per il presidente Serrantoni

La Stella di Bronzo al merito sportivo "in riconoscimento delle benemerenze acquisite nell’attività dirigenziale". Il Coni ha premiato con questa motivazione firmata dal presidente Giovanni Malagò, Ivano Serrantoni, presidente del Golf Club "Le Fonti" di Castel San Pietro, sottolineando anche "le capacità e i risultati conseguiti" che meritano "profonda riconoscenza per la generosa collaborazione e l’impegno dedicati allo sport in tanti anni di servizio". Un premio alla carriera passata e presente, dunque, per colui che non è solo il punto di riferimento di oggi del golf castellano, ma che è soprattutto il ‘padre’ di una creatura, l’impianto di Castel San Pietro, nato proprio dalla sua matita oltre 25 anni fa.

"Credo di poter dire che la gioia più grande sia proprio quella di aver prima immaginato, disegnato e poi visto nascere sul terreno questo impianto. Per un golfista come me, un godimento che si rinnova ogni giorno, da un quarto di secolo". Un piacere che va di pari passo con la crescita straordinaria che ha avuto il "Le Fonti" negli anni.

"Nel tempo siamo riusciti a diventare un campo di riferimento per la Federazione, ricordo i tanti eventi nazionali ospitati, gli International Ladies ospitati nel 2006 e nel 2007, poi ancora tre Open, due campionati italiani professionisti, fino ad arrivare a essere negli ultimi anni uno dei due campi europei di qualificazione per chi mira ad approdare tra i top giocatori d’Europa".

Il riconoscimento del Coni, insomma, Serrantoni lo divide e condivide con i ‘compagni di viaggio’ del Le Fonti. "E’ stata una soddisfazione immensa riceverlo, non solo perché premia il lavoro ma perché è qualcosa di davvero inaspettato". Nelle prossime settimane, naturalmente, Serrantoni sarà convocato a Roma per la consegna ufficiale della Stella di Bronzo.

Claudio Bolognesi