Il consigliere Brogi passa alla Lega: "Sicurezza e famiglie la priorità"

Passaggio alla Lega per il consigliere comunale Lorenzo Brogi. La notizia che cambia gli scenari politici in città è stata formalizzata e ufficializzata nella mattinata di ieri, seguita da un comunicato stampa che annuncia appunto il passaggio al Carroccio di Brogi che sarà anche responsabile dei territori di Ozzano e San Lazzaro, oltre che di Castel San Pietro.

Lo stesso Brogi, per ragioni burocratiche, non essendo previsto da regolamento comunale un passaggio in un altro gruppo se non già precostituito, rimarrà comunque esponente del Gruppo Misto, ma da ieri appunto con la bandiera della Lega.

"Per noi è un acquisto importante – esordisce il commissario provinciale Davide Bergamini, ieri in piazza XX Settembre per la foto di rito proprio con Brogi –. Siamo certi che Lorenzo saprà svolgere un ottimo lavoro, dando continuità all’impegno già portato avanti fino ad oggi in consiglio comunale".

"Siamo felici della sua scelta, perché conferma la validità di un progetto che tiene uniti i territori e che si fonda sull’ascolto dei cittadini, sulla difesa delle tradizioni e sulla valorizzazione della nostra cultura. Con il suo ingresso, la Lega a Castel San Pietro Terme si rafforza ed è pronta a crescere ancora", è lo spot di Bergamini che proietta la Lega anche nel futuro.

"Ho deciso di passare alla Lega – le prime parole di Brogi –, perché oggi è una compagine politica che parla chiaro, difende il territorio e combatte davvero per le esigenze dei cittadini. Dico basta ai compromessi e alle mezze misure. Nella Lega ho potuto apprezzare, anche localmente, una squadra che si prefigge di portare avanti un progetto serio, radicato e in crescita, con un forte spirito motivazionale e una disponibilità incondizionata", ha detto l’ex Fratelli d’Italia che poi ha snocciolato i propositi da fresco neo-incaricato della Lega nella cittadina termale.

"Voglio riportare al centro del dibattito i temi che contano: sicurezza, libertà, rigenerazione urbana, lotta al degrado e sviluppo concreto per le famiglie e le imprese castellane, tutti temi che si riflettono nei valori identitari della Lega. Continuerò, come di consueto, a portare avanti le mie battaglie in aula consiliare, ora con il sostegno di una forza politica strutturata e presente a tutti i livelli istituzionali".

Chiusura per il segretario regionale della Lega in Emilia Romagna Matteo Rancan, che dà così il benvenuto a Brogi. "Il suo ingresso è una notizia che mi riempie di soddisfazione – sottolinea l’esponente del Carroccio –: significa che il nostro lavoro sui territori viene riconosciuto e che la Lega continua a essere punto di riferimento per chi vuole portare avanti serietà, impegno e concretezza. Con il suo contributo, la Lega a Castel San Pietro sarà ancora più forte e radicata".