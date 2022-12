Il consiglio comunale fa tappa nelle frazioni

Il consiglio comunale esce dal Municipio e approda, almeno per qualche tempo, nelle frazioni. La prima seduta del 2023, quella che segnerà la ripresa dei lavori dopo la pausa per le festività natalizie, si svolgerà infatti a Sesto Imolese. E nei prossimi mesi la più importante assemblea cittadina si sposterà a Sasso Morelli, Ponticelli, San Prospero e Tre Monti-Zello. Lo ha annunciato ieri il presidente dell’Aula di piazza Matteotti, Roberto Visani, che ha condiviso in conferenza capigruppo l’idea di svolgere alcune sedute del Consiglio comunale nelle zone più periferiche di Imola. Incassando un sostegno bipartisan.

L’iniziativa è conforme a quanto previsto dal regolamento, secondo il quale le adunanze dei gruppi di maggioranza e opposizione, alla presenza del sindaco e della Giunta, si possano eccezionalmente tenere anche in luoghi diversi rispetto alla sede classica della sala consiliare del Municipio. Una possibilità che tuttavia non è stata praticamente mai sfruttata, perlomeno negli ultimi anni.

"Con questa scelta intendiamo avvicinare le istituzioni ai cittadini – spiega il presidente del Consiglio comunale, Roberto Visani –. Nei prossimi mesi, in accordo con il sindaco Marco Panieri, saremo nelle frazioni di Sesto Imolese, Sasso Morelli, Ponticelli, San Prospero e Tre Monti-Zello. Oggi nelle nostre frazioni vivono complessivamente 14mila cittadini e rappresentano comunità vive, dove i legami sociali sono ancora un valore forte".

Secondo i dati del Comune, gli abitanti di Sesto Imolese sono oggi 2.813, quelli di Sasso Morelli 3.164, quelli di Tre Monti-Zello 3.149, quelli di Ponticelli 2.997, quelli di San Prospero 1.830. Il totale è appunto di 13.953, equamente diviso tra maschi e femmine.

"Mi auguro che i cittadini delle frazioni, e in particolare i bambini e i ragazzi che frequentano le scuole di quelle comunità, colgano questa opportunità per conoscere la realtà del Consiglio comunale", è l’auspicio finale di Visani.

Il primo consiglio comunale nelle frazioni si terrà dunque giovedì 12 gennaio nel centro civico di Sesto Imolese. L’inizio dei lavori è fissato alle 17.30. La seduta sarà introdotta da una illustrazione della storia della frazione curata dalla bibliotecaria Monica Marocchi.