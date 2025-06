Il Consiglio dei ragazzi. Una giunta tutta giovane

E’ già tempo di seconda seduta ordinaria per il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi di Casalfiumanese. L’organo, pensato per dare voce ai più giovani e per promuovere la loro partecipazione attiva alla vita pubblica sul territorio, ha degli obiettivi chiari. Da un lato, educare i ragazzi e le ragazze alla cittadinanza attiva, ai valori democratici, al rispetto delle regole e al confronto. Dall’altro, offrire all’amministrazione uno spazio di ascolto privilegiato verso le istanze e le idee che emergono dal mondo giovanile.

I membri sono stati individuati, tramite regolare sessione elettiva, tra i ragazzi e le ragazze delle classi quarte e quinte delle scuole primarie e delle classi prima, seconda e terza delle scuole secondarie di primo grado. Il responso delle urne, dopo la ricezione delle varie candidature con tanto di programmi elettorali, ha portato all’elezione di Caterina Casella, Ajla Pepa, Elena Boldrin, Alice Angioli, Ines Porcella, Samuel Seratini, Emma Foligno, Emili Cani, Daria Squintu, per la sezione del capoluogo, e Alaa Bezzaz, Elgabri Mohamed Ahmed Nagib, Ivan Landi per quella di Sassoleone.

Nel corso della prima seduta del nuovo organo, è stata nominata Caterina Casella nel ruolo di sindaca e Alaa Bezzaz come vice. Il Consiglio, che resterà in carica fino al termine dell’attuale mandato della giunta Poli e che si riunirà una volta al mese in via ordinaria, ha rapporti diretti con quello degli adulti per creare una relazione sinergica e di ascolto reciproco.