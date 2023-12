Il Consiglio fa tappa a Ponticelli

Si svolgerà a Ponticelli il Consiglio comunale di domani pomeriggio. In accordo con la conferenza capigruppo, il presidente dell’Aula, Roberto Visani, aveva stabilito all’inizio del 2023 di svolgere alcune sedute nelle frazioni cittadine. Il regolamento dell’ente di piazza Matteotti prevede infatti che le adunanze del Consiglio comunale, che di regola si svolgono nella sala consiliare del Municipio, si possano eccezionalmente tenere anche in luoghi diversi. "Dopo la bella esperienza del Consiglio comunale nella frazione di Sesto Imolese, questa volta saremo a Ponticelli, una comunità vivace che comprende anche Fabbrica e Linaro – sottolinea Visani –. Il Consiglio comunale nelle frazioni ha l’obiettivo di avvicinare ie Istituzioni ai cittadini; nei prossimi mesi, in accordo con il sindaco Marco Panieri, faremo tappa anche nelle frazioni di San Prospero, Sasso Morelli e Tre Monti-Zello".

Oggi nelle frazioni imolesi vivono complessivamente 14mila cittadini. "Sono luoghi caratterizzati da una forte identità dove sono presenti servizi e realtà associative che rappresentano l’anima di queste comunità", prosegue Visani. Il Consiglio comunale nella frazione di Ponticelli si terrà negli spazi della Sala del centro polisportivo al civico 250 di via Montanara. L’inizio dei lavori è fissato alle 16.30.