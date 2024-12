Il conto alla rovescia. Musica, teatro e sapori. Città e circondario brindano al nuovo anno

Imola, Castel San Pietro Terme e Medicina. Capodanno alle latitudini circondariali fa rima con città e il conto alla rovescia per dare il benvenuto al 2025 inizia già dal pomeriggio.

Imola si fa in tre tra teatro, piazza Matteotti e ‘Natale zero pare’. Allo Stignani, infatti, protagonista la danza con un classico del balletto: ‘Il lago dei cigni’ portato in scena dal corpo di ballo del Teatro Nazionale dell’Opera Rumena di Iasi in una doppia recita alle ore 17 e alle 21.30.

Al termine del secondo spettacolo, brindisi per tutti per festeggiare l’arrivo dell’anno nuovo. Programma ricchissimo dalle parti del mercato ortofrutticolo di viale Rivalta con quel ‘Natale zero pare’ che macina consensi.

Partenza alle 19.30 con un cenone street food tra musica e allegria. Spazio, poi, alla musica: dalle 21.30 sul palco Alis, Gli Italiani e Rosso dj. Entrata libera dalle 00.30 con baldoria fino alle 4. Il clou in piazza Matteotti con l’evento promosso dal municipio e organizzato dai gestori del locale Acque Minerali in collaborazione con la Pro loco di Imola e la partnership di Radio 105.

Appuntamento nel cuore del centro storico della città dalle 23 alle 2.30 con un paio di dj del territorio e l’ospite d’eccezione Paolo Noise direttamente dagli studi del network radiofonico milanese. Una serata animata da uno speaker per l’immancabile countdown, arricchito dalla speciale proiezione targata App&Down sul palazzo comunale, e altri momenti della festa.

Aperti per l’occasione anche i locali Controcorrente e Bar Bologna oltre ai due chioschi, curati da Acque Minerali e Pro Loco, per somministrare cibo e bevande. Attiva, dalle 22, l’ordinanza che proibisce l’utilizzo di vetro, lattine, droni, petardi e fuochi d’artificio.

A Castel San Pietro Terme pomeriggio dedicato ai più piccoli con il laboratorio della ludoteca comunale Spassatempo dal titolo ‘Salutiamo il 2024 con canzoni e filastrocche’ e la ‘Merenda dell’ultimo dell’anno’. Risate al teatro Cassero dalle 21.30 con lo spettacolo fuori abbonamento ‘Ride bene chi ride ultimo’, griffato La Bottega del Buonumore, condotto da Marco Dondarini. Ospiti due comici da Zelig: Sergio Viglianese e Giampiero Pizzol (biglietteria aperta dalle 19 alle 21).

Al termine dello show, nell’area di fianco al Cassero, via libera all’attività dello stand curato dalla Pro Loco e dal gruppo Alpini tra brindisi e fuochi artificiali in compagnia della sindaca Francesca Marchetti. Una sorta di antipasto ai tradizionali auguri in musica del mattino seguente per le strade della città sulle note del Corpo Bandistico di Castel San Pietro Terme. Alle 12 del 1°gennaio, ritrovo in piazza XX Settembre per il brindisi e il saluto dell’amministrazione.

Al Villaggio della Salute Più gli ospiti potranno immergersi in un’atmosfera magica, dal cenone con le eccellenze gastronomiche locali al relax termale notturno, con fuochi artificiali a chiudere la serata.

Il Capodanno di Medicina, infine, è in piazza Garibaldi dalle 23.30 con dj set, distribuzione di panettone, pandoro e spumante e lo spettacolo di fuoco ‘Steam Future’ con ‘I Piromani’ per una mezzanotte tra mito e magia.