Il contributo per i centri estivi . La Regione sale a 320mila euro : "Così aiuteremo più famiglie"

Cresce di oltre 100mila euro, passando dai 212mila euro del 2024 ai quasi 322mila di quest’anno, il contributo per i centri estivi stanziato dalla Regione per i Comuni del Circondario. Le famiglie con figli tra i 3 e i 13 anni (nati dall’1/1/2012 ed entro il 31/12/2022) e i ragazzi con disabilità certificata fino ai 17 anni (nati dall’1/1/2008 ed entro il 31/12/2022) potranno beneficiare di un contributo massimo di 300 euro a figlio, nel limite di 100 euro a settimana, che concorreranno alla copertura totale o parziale, in funzione del costo effettivo, della rata di frequenza settimanale.

Il ‘bonus retta’ è destinato a genitori occupati, disoccupati in percorsi di politica attiva, o impegnati in compiti di cura, con un Isee familiare che viene alzato da 24mila a 26mila euro; nel caso di ragazzi con disabilità certificata non è previsto alcun limite rispetto all’attestazione Isee. "Abbiamo voluto fortemente potenziare i Centri estivi, riconoscendone l’importanza fondamentale per le famiglie durante il periodo di sospensione delle scuole e anche il valore formativo che rivestono – afferma l’assessora regionale a Scuola e Welfare, Isabella Conti –. Con questo incremento di risorse vogliamo garantire un’offerta più ampia, inclusiva e di qualità. E si potrà allargare la platea dei beneficiari del contributo. È uno sforzo consistente ma necessario, perché i centri estivi non rappresentano solo un sostegno concreto ai genitori che lavorano e che si trovano ad affrontare, nel lungo periodo delle vacanze estive, un problema quotidiano, ma anche un’opportunità di crescita e benessere con cui le ragazze e i ragazzi possono sviluppare competenze, vivere esperienze formative e divertirsi in sicurezza".

Le risorse, all’interno del progetto per il contrasto alle povertà educative e la conciliazione vita-lavoro finanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus (Fse+), cresceranno a livello regionale da 7 a 10 milioni di euro. E saranno ripartite tra i Distretti socio-sanitari della regione secondo due criteri: 70% in base alla popolazione residente in età 3-13 anni (12.334 tra bambini e ragazzi nel circondario) e 30% in base alle domande di accesso registrate nel 2024 (1.359 nel territorio dei dieci comuni).

"Sono molto soddisfatto per questo aumento consistente di risorse, già sollecitato negli anni passati, poi iscritto nel programma di mandato e ora tra le priorità del Bilancio regionale, che ho potuto seguire da vicino anche come relatore – sottolinea il consigliere regionale Fabrizio Castellari (Pd) –. I centri estivi sono un progetto bellissimo, molto caro alle famiglie e ai territori, che premiano anche il protagonismo di tante associazioni, enti, agenzie formative, parrocchie. Molto bene anche l’attenzione all’inclusione dei ragazzi e delle ragazze più fragili, un fatto su cui il territorio imolese ha prestato da sempre grande sostegno".