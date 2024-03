Il corteo del collettivo ‘Isterica Imola’ sfila in centro

Un corteo di oltre 150 persone ha attraversato le strade imolesi nella tardo pomeriggio di ieri. In occasione dell’8 marzo, la città ha preso maggiore attenzione sulla situazione attuale delle donne, nella ricerca di supporto e attenzione da parte delle Istituzioni. Un’iniziativa di Isterica Imola, collettivo attivo nel territorio e che già a novembre aveva organizzato la camminata per protesta a seguito dell’omicidio di Giulia Cecchetin. Un’occasione per rendere la città più aperta al tema. "Abbiamo scelto di restare aImola perchè è necessario portare in questo spazio queste tematiche essendo luoghi in cui vengono ignorati o nei quali non si dà attenzione come nelle grande città. È anche un modo per far partecipare chi non riesce a muoversi verso Bologna".

"C’è stata una buona risposta dopo il 19 novembre, giorno in cui abbiamo fatto la camminata – hanno detto le rappresentanti del collettivo – . È aumentato l’interesse nei riguardi del tema. L’omicidio di Giulia ha fatto molta risonanza per il suo vissuto, quindi anche su Imola c’è stato movimento. Più da parte dei singoli che dalle istituzioni. Siamo contenti di vedere non solo tanti giovani anche, ma anche persone adulte. Forse qualcosa sta cambiando".

Le richieste sono numerose: si chiedono Fondi ai centri antiviolenza, consultori più accessibili per tutte e tutti, finanziamenti per la prevenzione per la violenza di genere, educazione nelle scuole, politiche di sensibilizzazione nel riguardo del tema. Non sono mancati interventi in attenzione alla situazione delle donne in Iran, Palestina e Albania. Presenti numerosi collettivi tra i quali Donna, Vita, Libertà e l’associazione di Trama di Terre. Il percorso è partito da Piazza Mirri per poi concludersi in Piazza Medaglie d’oro, dove alcune ragazze hanno preso parola raccontando le loro esperienze. Un grido comune rimbomba: "Non abbiamo paura".

Francesca Pradelli