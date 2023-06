Il corteo del Pride sfila per la città

Imola si illumina dei colori dell’arcobaleno. Sabato 24 giugno, a partire dalle 17, si svolgerà infatti il Pride, nella sua sesta edizione. Previsto un corteo, il cui ritrovo avverrà presso piazzale Marabini (dalla stazione di Imola) che guiderà i cittadini che vogliono parteciparvi in un percorso che farà tappa in diversi punti di Imola, come piazza Matteotti e l’Orologio. La scelta non è casuale come sottolinea Mattia Artuso, 21 anni, uno tra gli organizzatori: "L’obiettivo è quello di fermarci nei punti focali della città e far sentire la nostra voce".

La camminata durerà circa un’ora e terminerà con una esibizione di drag queen presso il prato della Rocca Sforzesca, tappa finale. Fra i temi che si affronteranno, quest’anno c’è una particolare attenzione rivolta ai diritti delle famiglie omogenitoriali. Gli organizzatori non fanno parte di un comitato specifico, ma si fanno chiamare ’Rivolta Gaya’ e sono reperibili su tutti i social (Facebook e Instagram) per informazioni e per chiunque voglia partecipare ai loro progetti.