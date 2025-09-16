Il Crame scalda i motori . Torna la mostra-scambio. In arrivo 2.000 espositori

Dal Minardi day al Crame. Il settembre vintage dell’Autodromo, iniziato lo scorso fine settimana con i 20mila partecipanti alla festa della scuderia faentina, prosegue il prossimo weekend con la mostra scambio del Club romagnolo auto e moto d’epoca.

Da venerdì a domenica, i cancelli dell’Enzo e Dino Ferrari si apriranno per accogliere la 47esima edizione di un appuntamento che continua a richiamare migliaia di visitatori confermandosi come uno degli eventi di riferimento a livello nazionale per gli appassionati di motorismo storico.

Oltre 2mila espositori troveranno spazio nei box, nel paddock e lungo i rettilinei dell’autodromo, trasformato per l’occasione in un vero e proprio tempio del collezionismo.

Accanto alla componente commerciale, ampio spazio dedicato alle esposizioni tematiche. Un capitolo importante sarà dedicato alla F1: i 40 anni dall’esordio della Minardi nel Circus verranno celebrati insieme al 50esimo anniversario del trionfo di Vittorio Brambilla con la March nel Gp d’Austria del 1975.

Dalla pista alla strada: un’intera sezione sarà riservata alle Alpine da rally, protagoniste degli anni Settanta e capaci di conquistare il Mondiale del 1973. In esposizione i vari modelli della A110, simbolo di eleganza e velocità. Il programma prevede poi un focus sui veicoli da lavoro: trattori, camion, autobus, furgoni e mezzi militari completeranno un panorama espositivo che non dimentica l’anima popolare e quotidiana del motorismo.

Grande protagonista sarà anche il mondo delle due ruote con la mostra allestita dal neonato Mimas - Museo internazionale moto e auto storiche, che presenterà una selezione di modelli provenienti dalle collezioni dei soci. L’area competizioni ospiterà pezzi unici come le Suzuki della collezione Merzari: tra queste, la special con telaio Geminiani e motore GSX-R factory preparato da Pop Yoshimura, protagonista nel Campionato italiano e in alcune gare mondiali del 1987, e la GSXR-R assemblata sul telaio Segoni.

Non meno suggestiva sarà l’esposizione curata dall’Asi, che proporrà veicoli storici di grande fascino: un triciclo di fine Ottocento legato alle prime competizioni, la Calthorpe 350 che vinse il Circuito dei Tre Monti nel 1926, fino alla spettacolare Lancia Delta S4, icona assoluta dei rally anni Ottanta.

Per gli amanti delle ruote tassellate, da non perdere la mostra curata da Silvano Morara sulle Morini Corsaro Regolarità.

La mostra-scambio del Crame è dunque molto più di un mercato: è un viaggio nella memoria motoristica collettiva, un’occasione per ammirare da vicino mezzi che hanno segnato epoche diverse, ma anche un luogo dove riscoprire la passione, lo spirito di ricerca e il gusto per la scoperta che alimentano il collezionismo.