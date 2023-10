Il creatore del videoappello virale: "Ora altri problemi da risolvere"

Nessuna passerella, come annunciato alla vigilia. La riapertura di ieri mattina della Sp33 ‘Casolana’ a Fontanelice senza cerimonie, quasi cinque mesi dopo l’alluvione dello scorso maggio, ha radunato una sessantina di persone. Tra loro, soprattutto, residenti e titolari di aziende agricole della zona.

Un ideale collegamento con quanto fatto all’inizio di agosto quando gli abitanti del posto denunciarono in un video – divenuto virale sui social – i problemi della strada, devastata dalle frane – e l’inaccettabile situazione di stallo. Il videoappello della svolta fu capace di innescare il dibattito politico, anche a livello nazionale, e materializzare l’arrivo delle ruspe per una storia lunga ma a lieto fine.

"I lavori fatti parlano da soli – ha detto Gabriele Meluzzi, sindaco di Fontanelice, il primo a prendere parola -. La nostra vallata ha ancora tanti problemi ma questo è stato risolto. Grazie all’intervento della Città Metropolitana abbiamo concretizzato un progetto andato ben oltre le iniziali aspettative". Non solo. "Il ringraziamento va anche al Comitato Sp33 Fontanelice che ha acceso i riflettori sulla situazione critica della Casolana – ha sottolineato -. Il loro forte spirito collaborativo, privo di polemiche ma votato alla risoluzione dei guai, ha mosso intenti comuni. Una sinergia che si ripeterà anche in futuro".

Il sindaco imolese Marco Panieri, presidente del Circondario e vicesindaco metropolitano esprime soddisfazione: "È stata una cerimonia sobria per riconoscere la straordinaria valenza del lavoro di squadra – ha commentato -. La comunità di Fontanelice e l’intero territorio valligiano possono riconciliarsi con un pizzico di normalità dopo tanti mesi delicati. Il positivo epilogo di questo cantiere, per il quale desidero ringraziare l’intera struttura della Città Metropolitana, Marco Monesi e la ditta Cti di Imola, rappresenta un virtuoso esempio di condivisione finalizzata a dare risposte concrete ai cittadini".

Sulla stessa lunghezza d’onda Monesi, nominato da Lepore figura di supporto politico per il coordinamento degli interventi di ricostruzione post alluvione: "In un mese siamo riusciti a dare una risposta positiva alle esigenze del territorio, siamo soddisfatti del lavoro svolto – ha affermato -. Qui non c’è stata alcun tipo di dimenticanza o trascuratezza. Teniamo bene a mente le eccezionali proporzioni della calamità naturale che si è abbattuta sulla Romagna. Un dramma che ha richiesto sforzi logistici enormi con priorità condizionate da numerose componenti". Con una precisazione: "Le risorse investite sulla Sp33 saranno comprese, e non aggiunte, all’importo complessivo stimato dalla struttura commissariale per ricostruire l’intera strada", ha concluso.

Sorridente anche Stefano Colli, portavoce del Comitato Sp33 Fontanelice e ideatore del videoappello virale: "Collaborazione e ascolto dei cittadini, sono stati questi i due ingredienti fondamentali – ha rimarcato -. Ma i problemi della nostra valle non finiscono qui e l’inverno si avvicina. Ho avuto rassicurazioni importanti, da più parti, sull’aiuto da dare ai piccoli Comuni che necessitano di supporto, professionalità e competenze per ripartire. Il futuro? Schierarci al fianco dei privati con danni da alluvione su proprietà private".

m.g.