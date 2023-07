Il cuore della Vallata Tutto il paese si mobilita per salvare il ristorante "Pronti alla riapertura"

di Mattia Grandi

La fine di un incubo lungo più di due mesi. E’ tutto pronto per la riapertura del bar ristorante ‘Giù al lago di Riviera’, in via Chiusa a Borgo Tossignano, fissata in agenda per il prossimo 22 luglio. La voglia è quella di dimenticare alla svelta le interminabili settimane trascorse a fissare, impotenti, i devastanti effetti del passaggio dell’alluvione nella vallata del Santerno. Una calamità naturale, unita a frane e smottamenti, che ha ridisegnato anche i contorni dell’oasi di pace e relax in mezzo al verde. Con quei due bacini per la pesca sportiva colmi di carpe, trote e pesci gatto. Ma anche il luogo ideale per gustare deliziosi manicaretti fatti in casa.

"Le operazioni di ripristino sono quasi tutte completate e abbiamo fatto anche la spesa – confida il gestore Donato Silvano –. Ci siamo voluti regalare una giornata di riposo prima di riaprire al pubblico perché negli ultimi due mesi abbiamo passato giorni e notti al lavoro in questo posto. A testa bassa. Una corsa contro il tempo per ripartire da zero. L’unico modo per riappropriarci del nostro mestiere e della quotidianità".

Un’altalena emotiva inedita. Prima la speranza di veder calare il livello dell’acqua, poi gli interventi dei militari dell’Esercito e dei vigili del fuoco per drenare quelle colate di melma fangosa. Le tante ore di pulizia, la cernita del materiale da salvare e le cataste di roba da buttare via. La ricostruzione, quasi ex novo, di bar, bagni, dispensa e deposito. Il bancone e le pareti interne di cartongesso smontate, demolite e rifatte di sana pianta.

"Abbiamo cercato di apportare qualche miglioria funzionale agli arredi e negli ambienti. Finiture che avremmo voluto fare già in passato, poi l’alluvione le ha rese pressoché indispensabili – continua –. Il reperimento delle risorse economiche? Solo dalla generosità della gente attraverso le donazioni".

Come nel caso dell’asta benefica di cimeli sportivi battuti qualche giorno fa in piazza Gramsci dallo staff di Parsòt. Un’iniziativa con la quale sono stati raccolti oltre 3mila euro. Ma anche i contributi arrivati dalla scuola materna di Borgo Tossignano e dalle elargizioni inviate sulla piattaforma web GoFundMe non lontane da quota 5mila euro: "Tanti donatori anonimi, amici e parenti che non finiremo mai di ringraziare – aggiunge il gestore –. Abbiamo vissuto questa maratona solidale con emozione. Una sensazione che non avevamo mai provato prima".

E la lista delle persone da ringraziare è ancora lunga: "La mia compagna Jenny – sottolinea –. Gli insostituibili Giuseppe Gardenghi, Massimo De Santis e Federica ‘Prof’ Zanella. Poi il sindaco Mauro Ghini che non ci ha mai lasciati soli".

Il batticuore di una seconda storia da vivere tutta d’un fiato con la consapevolezza di chi, probabilmente, ha già archiviato le pagine più buie del viaggio: "L’imprevisto è sempre dietro l’angolo e dopo un lungo fermo consentiteci un po’ di sana ansia da prestazione anche davanti ai fornelli – conclude Silvano –. Nel 2021, quando iniziammo questa esperienza al lago di Riviera, ci vollero sei mesi per mettere tutto in ordine. Stavolta con due ci siamo superati. Il merito, però, è del cuore grande delle persone".