Il cuore dell’ex Pasquato: "Qui una storia importante. Va tutelata e rispettata"

Quando pronunci il nome di Raffaele Pasquato, il tifoso giallonero non resta indifferente. Il giocatore triestino ha indossato la maglia della V imolese per cinque stagioni (1994/1999), un play guardia con un bel tiro da tre punti. Uno che appese le scarpe al chiodo è rimasto da queste parti, abita a Bubano e tanti suoi cari amici sono frequentatori assidui della curva e dell’Armata Giallonera.

Raffaele ha giocato in una Virtus che faceva la serie B1, portava migliaia di persone al PalaRuggi e lottava per i play off con Tampieri, Bruni e Gianni Zappi in panchina: "Dopo la mia Triestina nel calcio – commenta Raffaele – la Virtus è la mia squadra del cuore. In giallonero ho passato tante belle stagioni, ho coltivato rapporti bellissimi e ancora oggi ho tanti amici. Seguo la squadra ed è reduce da un buon campionato, peccato non abbiano raggiunto i play in, sarebbe stato un bel traguardo".

Come tutti Raffaele sta vivendo il cambio ai vertici societari dopo l’addio del presidente Davide Fiumi: "Avevo sentito parlare di questa possibilità da alcuni amici, era una voce che circolava da un po’ e speravo non fosse vera. Con Fiumi al timone il club ha fatto dei passi in avanti e regalato stagioni importanti a questi livelli. Non conosco i motivi del suo addio, ma li rispetto, quando qualcuno mette soldi nello sport va sempre ringraziato perché i propri quattrini potrebbe spenderli diversamente".

Però è tempo di guardare avanti e di pensare a come possa essere il futuro: "Mi auguro possa arrivare gente seria, persone che abbiano a cuore la Virtus, che rispettino le regole, la storia e i tifosi di questa squadra. Qui c’è un patrimonio importante, sistemate le cose societarie, poi si procederà alla scelta di allenatori e giocatori. La cosa importante è vedere i gialloneri in campo". Nel 2026 la Virtus compirà 90 anni. In quale categoria per ora non è dato saperlo.

