Il cuore di Imola Summer Sound Maxi-concerto per gli alluvionati

di Andrea Spinelli

Mission: possible. Gli organizzatori di Imola Summer Sound per la Romagna, presentato ieri all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, hanno 6 settimane, cinque giorni e 8 ore, per riempire la Woodstock del rap pro-alluvionati in programma nel circuito il 29 luglio. Appena una settimana prima dell’altro benefit per le popolazioni colpite dal cataclisma “Romagna Mia”, con Laura Pausini, che il sindaco Marco Panieri annuncia al momento “congelato”. Le prevendite sono infatti in corso da ieri alle 15 (posto unico 48,30 euro, pit 69, ma c’è pure il biglietto per l’esclusivissima “terrazza” nelle vicinanze del palco a 230 euro).

"Le piattaforme Ticket Master, TicketOne, Ciao Ticket, Viva Ticket, Boxer hanno accettato di rinunciare ai loro aggi di prevendita e così i fornitori delle attrezzature per realizzare lo show – spiega il produttore dello spettacolo Maurizio Salvadori – Ovviamente saranno pagate regolarmente, invece, le maestranze. Ma confidiamo pure nel contributo al progetto di altre aziende private per incrementare ulteriormente la cifra da devolvere alla causa".

Un mega evento con Sfera Ebbasta, Shiva, Geolier, Luchè, Massimo Pericolo, figlio di quell’emergenza ancora in corso "che speriamo presto possa trasformarsi presto in ricostruzione", come auspica Panieri. "L’idea è ringraziare e omaggiare quelle migliaia di giovani da tutta Italia che in queste settimane hanno preso a cuore la Romagna e tutte le zone colpite dall’acqua, impegnandosi senza sosta e con passione nel fango, nelle case e nelle strade. Per entità, infatti, l’alluvione delle scorse settimane è paragonabile solo al terremoto del 2012. Imola è stata molto colpita, quindi è giusto che si riparta da qui, dall’autodromo, dal cuore di una motor valley che s’è rivelata molto vicina al territorio a riprova che il connubio musica-motori funziona pure nei momenti di difficoltà".

Promosso dal nostro giornale nel ruolo di media partner, l’Imola Summer Sound è, infatti, una delle più rilevanti iniziative messe in campo "col grande cuore degli emiliano romagnoli, sempre in prima fila quando c’è da aiutarsi gli uni con gli altri, col sostegno dell’Italia intera", come ricorda il primo cittadino imolese. Gli incassi andranno alla Protezioni Civile dell’Emilia-Romagna con un bilancio certificato, una settimana dopo il concerto, da due revisori dei conti. Sulla stessa linea il presidente Bonaccini (la campagna di raccolta fondi regionale, ha già totalizzato oltre 40 milioni). "Grazie di cuore alla generosità degli organizzatori e di tutti gli artisti, che attraverso parole e musica, contribuiranno ad un evento che devolverà l’intero incasso alle popolazioni colpite dall’alluvione", dice.

"Stiamo assistendo, in queste settimane, ad un moto straordinario di vicinanza e sostegno alla Romagna ferita: Imola Summer Sound si aggiunge a questa ondata di solidarietà. Ovviamente ogni euro raccolto e utilizzato sarà rendicontato". Per conservarne l’unicità, a differenza di altri eventi simili come quel “Italia Loves Romagna” in programma il 24 giugno all’Rcf Arena di Reggio Emilia, la maratona imolese non verrà ripresa in diretta, rimanendo quindi nel perimetro del concertone destinato agli appassionati senza concessioni a compromessi televisivi.