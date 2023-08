Il cuore di Mara e Federica Donano i cachet agli sfollati

Le giornaliste di Sky Sport Federica Masolin e Mara Sangiorgio, che sabato 13 maggio hanno presentato l’evento ‘Il centro fiorisce’ in piazza Matteotti, hanno deciso di rinunciare al compenso previsto per quella serata. E di devolvere alle popolazioni colpite dall’alluvione i circa 1.800 euro a testa che avrebbero dovuto percepire dal Comune.

Va detto che nessuno, né il Municipio né soprattutto i due volti femminili della Formula 1 in tv, ha fatto nulla per rendere nota l’iniziativa. Trattandosi tuttavia di fondi pubblici, al fine di sbloccare la situazione è stato necessario un atto formale della Giunta. E così l’apprezzabile gesto è venuto fuori, anche se ormai due mesi e mezzo dopo.

Prima di tornare qualche giorno più tardi a Imola per il Gran premio di Formula 1 poi annullato, Masolin e Sangiorgio hanno presentato sabato 13 maggio in piazza Matteotti lo spettacolo comico con Teo Mammuccari, Maria Pia Timo, Giovanni Cacioppo e Andrea Vasumi. A quella serata, che ha coinvolto l’intero centro storico, avevano partecipato in tanti.

L’evento, che da qualche anno accompagna l’inizio della bella stagione nel cuore della città, era infatti arrivato dopo la prima ondata di maltempo che a inizio maggio si era abbattuta anche sul circondario. Nessuno poteva però immaginare quello che sarebbe accaduto solo pochi giorni più tardi, con un secondo atto ancora più violento.

Alla luce di quanto accaduto, Masolin e Sangiorgio hanno dunque deciso di rinunciare ai rispettivi compensi. E di aiutare così le popolazioni colpite dall’alluvione. Ennesima dimostrazione di quanto il mondo della Formula 1 (vedi quanto accaduto con le donazioni di Liberty Media, Ferrari, AlphaTauri, Alfa Romeo e il pilota Charles Leclerc) sia rimasto colpito dalla tragedia.