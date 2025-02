Il Ddl Sicurezza visto da ’sinistra’

Papaveri, insieme all’Anpi, organizza oggi alle 18.30 alla Sala dell’Annunziata (via Fratelli Bandiera) un’iniziativa pubblica di approfondimento sui contenuti del Ddl Sicurezza voluto dal Governo Meloni, provvedimento che secondo i promotori dell’incontro vuole "reprimere il dissenso e il pensiero critico, spezzare la solidarietà, criminalizzare chi sta ai margini e far leva sul senso di paura". Presenti Francesca Cancellaro, avvocata di diritto penale e diritti fondamentali, co-coordinatrice del comitato scientifico di Antigone; Ivana Piro, specializzata in materia di Immigrazione e protezione internazionale; Giuseppe Rizzo, avvocato dell’ufficio legale di Libera.