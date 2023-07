Il debutto dei saldi tra dubbi e ottimismo "Avvio in sordina, confidiamo nel weekend"

di Claudia Eleonora Traversa

"Inizio in sordina, confidiamo nei saldi". Un avvio di vendite un po’ sottotono per alcuni commercianti imolesi che sperano in un’inversione di tendenza grazie ai saldi. Reduci da un periodo "abbastanza scarno" in materia di vendite causa maltempo, ora le aspettative non mancano. "L’anno scorso con i saldi è andata molto bene, spero di replicare nuovamente. Sicuramente il fatto che la stagione delle svendite inizi così presto non è positivo per noi commercianti. Tra la mia clientela c’è una corsa continua all’acquisto dei capi a ogni inizio stagione; in molti, infatti, non sono interessati più di tanto ad aspettare i saldi", dice Elisa Stilita titolare di Elisa Oltre la 46 in via San Pier Grisologo.

A confidare positivamente nei saldi anche Gianluca Alpi, titolare del negozio Luca’s sulla via Emilia. "Ci aspettiamo tanto in quanto ad oggi il trend di vendite non è positivo. Nonostante l’alluvione dello scorso maggio fortunatamente non ci abbia colpiti, siamo comunque rimasti indirettamente coinvolti. Ho clienti che purtroppo, causa annullamento di alcune cerimonie, non effettueranno gli acquisti preventivati. Noi commercianti aspettiamo i saldi a braccia aperte perché ne abbiamo necessità. Sono positivo, spero qualcosa si smuova".

Una situazione ugualmente critica quella dipinta da Roberta Lanzoni del negozio Lègami in via Emilia 108. "Finora è andata male causa maltempo. Giustamente la gente ha altre priorità. Visto il poco entusiasmo verso gli acquisti registrato sino ad oggi non ho grandi aspettative. Vedremo come andrà". Situazione in linea con il trend degli ultimi anni presso il negozio Vanilla di Alessandro Villa sito in via Emilia 260262. "Attualmente il trend di vendite è equiparabile a quello degli anni scorsi. Vista l’attuale situazione abbastanza calma spero però si smuova qualcosa prossimamente, preferibilmente prima che la città si svuoti per le ferie".

Più frizzante, invece, la situazione presso il negozio Jolie in piazza Giacomo Matteotti 1213, come riferito dalla titolare Juna Fontanelli. "Le vendite stanno andando bene per ora, all’altezza delle aspettative. Spero onestamente continui così per tutto il periodo dei saldi. Purtroppo alcuni miei clienti sono rimasti personalmente colpiti dall’alluvione del maggio scorso e di conseguenza per molti le priorità giustamente son cambiate. Sarebbe meglio se i saldi cominciassero un po’ più tardi in modo tale da non ritrovarsi a vendere a prezzi scontati già ad inizio stagione".

Dello stesso avviso anche Elisabetta Sangiorgi titolare del negozio Angel’s in via Manin 68. "L’essere specializzata in taglie curvy ed in abiti da cerimonia credo mi abbia aiutata a mantenere un trend di vendite di tutto rispetto. Onestamente non posso lamentarmi. Ho un altro punto vendite monomarca a Faenza dove purtroppo il lavoro è fermo da maggio. Credo sia proprio questa l’occasione giusta per ricominciare ad acquistare dal negozietto di fiducia anziché in internet per dare una mano ai commercianti. Cerco di essere ottimista, in base a quanto visto fino ad oggi non mi aspetto grandi picchi bensì un trend equo e generoso".