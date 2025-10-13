Il derby delle espulsioni. Dalmonte: "Mi scuso"

Coach Luca Dalmonte aveva chiesto la prima vittoria stagionale nel derby ed è stato accontentato dai suoi ragazzi. Una scossa importante per l’Andrea Costa, che oltre a sbloccare quota zero in classifica ha anche ritrovato la veste migliore dei suoi uomini di punta, vedi Kupstas e Sanguinetti, senza scordare la solidità di Gatto e Thioune sotto canestro.

Un buon viatico anche in vista del quasi immediato ritorno in campo, mercoledì sera ancora in casa contro Quarrata.

"Di fronte a una partita come questa dalle mie parole non possono che arrivare complimenti ai giocatori per come hanno interpretato la partita, per come hanno provato e spesso centrato quanto abbiamo preparato – sottolinea Dalmonte –. Faccio i complimenti al mio staff che mi ha sostituito in maniera egregia. Abbiamo fatto una partita solida, giocato con presenza. Era necessario. Ora abbiamo un giorno di recupero e dobbiamo tenere alta questa emotività visto che torniamo in campo con Quarrata nel primo turno infrasettimanale".

Il coach si augura nei prossimi mesi di vedere i suoi ragazzi consolidare quanto visto di buono in questo derby.

"Contro Roma, di cui è giusto riconoscere la forza, eravamo troppo incatenati, mentre a Jesi è stata una gara che si poteva vincere o perdere. Questa è stata una partita solida dove la condizione più importante è che tutti sono stati allacciati e pronti a dare un contributo. Per alcuni aspetti il desiderio è di vedere questa solidità e consolidarci nel tempo".

Resterà, infine, nella memoria di questo derby la doppia espulsione dei due allenatori dopo la prolungata diatriba verbale, proseguita anche al momento di avviarsi verso il tunnel degli spogliatoi. Una vicenda della quale coach Dalmonte si è scusato in sala stampa, anche se dalle parole con cui ha commentato l’episodio appare chiaro come la questione tra lui e il collega Galetti sia lontano dall’essere totalmente risolta.

"Chiedo scusa a tutte le persone che hanno assistito alla mia espulsione perché non mi appartiene sia nell’atto conclusivo sia nell’escandescenza. Penso che ognuno di noi debba fare il proprio mestiere, parlare con la propria squadra e gli arbitri, essere attento a quel che succede in campo ed essere cieco su quello che fa la panchina avversaria. Perché credo che non sia un comportamento moralmente corretto. E visto che mi definisco un Che Guevara su questo, riconosco le mie responsabilità per una sceneggiata che se fossi seduto in tribuna avrei punito. Ma ognuno deve fare il proprio lavoro, gli arbitri non hanno bisogno di suggerimenti o di spie, soprattutto se riferite alla panchina avversaria e credo che sia moralmente corretto farsi i fatti propri". Vedremo se da qui al prossimo 26 aprile, giorno del derby di ritorno, ci sarà tempo e modo per una stretta di mano.