Il dialetto per festeggiare i dieci anni

Un’edizione speciale della rassegna dialettale di Borgo Tossignano per festeggiare i dieci anni del teatro sala polivalente di via Padre Luigi Zoffoli. Una tradizione culturale che si rinnova nel tempo grazie all’impegno dell’Antica Società Maccheroni di Beneficenza, della Pro Loco del paese e dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mauro Ghini. Sei appuntamenti domenicali in cartellone, a partire da questo pomeriggio alle 16 con ingresso a offerta libera per assistere alla commedia ‘Bene, bravi…bis! (Misto romagnolo per due)’ con Gianni e Paolo Parmiani a cura del Teatro del Mulino ‘La Compagine’, che strizzano l’occhio a socialità, aggregazione e tutela del patrimonio linguistico della tradizione locale.

Si proseguirà poi il 9 novembre, con un evento dedicato proprio alla ricorrenza del decennale dall’inaugurazione degli spazi della sala polivalente borghigiana datata 2015, insieme a Gianni Parmiani in ‘A tirumbela, mè (A più non posso, io)’ con l’accompagnamento di bravi musicisti e le videoproiezioni di Stefano Verticchi. Il 16, riflettori puntati sugli attori della compagnia ‘Cumpagnì Ad chi burdell’ in scena con la loro ‘E pizardo’ dal stell…’ mentre il 30 sarà la volta del gruppo ‘Tpr Doppio Gioco’ di Faenza con ‘La buseja’.

Ultime due esibizioni in programma nel 2026: l’11 gennaio insieme al sodalizio ‘Cdt La Rumagnola’ per la divertentissima commedia ‘Una mata in ca’ prima dell’epilogo dell’8 febbraio con la compagnia di Casola Canina e l’imperdibile ‘At voj be’…da muri’. Gli spettacoli, che ormai da tempo calamitano nella vallata del Santerno centinaia di appassionati del genere di tutte le età, sono una bella occasione per rispolverare il gergo popolare usato nel secolo scorso e rinnovare l’importanza della sua salvaguardia come patrimonio della tradizione da non disperdere.