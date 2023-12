Il dono di mamma e papà. Nuovo lettino a Pediatria per ricordare Diego

"Il reparto di Pediatria è stata la nostra casa negli ultimi quattro mesi di vita di Diego. Volevamo ringraziare chi ci è stato accanto con grande professionalità e umanità. Medici e infermieri sono stati la nostra famiglia, ci hanno regalato momenti di serenità anche nel momento peggiore della nostra vita e per questo abbiamo voluto ringraziarli donando al reparto un nuovo lettino". Le emozionanti parole di mamma Debora e papà Andrea hanno accompagnato la cerimonia di consegna della nuova attrezzatura, del valore di 3.600 euro, donata in memoria del loro piccolo Diego all’unità operativa guidata dalla dottoressa Laura Serra. Diego aveva cinque mesi quando nel 2022 gli fu diagnosticata una malattia rara. Fu organizzata anche una raccolta fondi per supportare la famiglia.

"Siamo commossi e onorati da questo gesto di grande generosità e sensibilità – commenta Serra –. Il lettino donato da Debora e Andrea sarà di grande aiuto per migliorare la qualità dell’assistenza e dell’accoglienza dei nostri piccoli ospiti."

Anche la coordinatrice Elena Teci ha parlato dell’incontro con Diego: "È stato un incontro che ci ha fatto crescere professionalmente e non solo, è una esperienza che portiamo nel cuore. È bello abbracciare di nuovo i genitori".

Il dottor Carlo Polito, direttore del presidio ospedaliero di Imola, ha sottolineato l’importanza delle donazioni nel nostro territorio. "Siamo sempre molto grati per queste donazioni così importanti – ricorda – e per il riconoscimento di un lavoro che svolgiamo quotidianamente così difficile e complicato".

Anche Davide Carollo, responsabile della direzione infermieristica, ha voluto esprimere la gratitudine dell’Azienda Usl: "Ringraziamo di cuore Debora e Andrea per aver pensato a noi e per aver voluto ricordare Diego in questo modo"-

Ultima parola per il papà di Diego: "Grazie a tutti. Abbiamo voluto fare questo gesto per aiutare altri bambini. Speriamo che questo lettino possa portare un po’ di conforto e di speranza a chi ne ha bisogno".