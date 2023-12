Il dopo-alluvione. Frane, più prevenzione. Ultimi test dei geologi

A Fontanelice continuano le operazioni di monitoraggio e indagine della collina che sovrasta la strada residenziale di via dei Platani e parte di via Montanara Levante. I rilevamenti, affidati ad una società di geologia specializzata e finanziati dalla Regione per una spesa di circa 23mila euro, imboccheranno nei prossimi giorni il loro rettilineo finale. L’obiettivo è quello di arrivare a gennaio con un’analisi completa della situazione per capire il tipo di intervento da adottare per scongiurare qualsiasi patema. La storia è ormai arcinota. Si tratta, infatti, di una zona da bollino rosso che nei giorni successivi alla calamità naturale dello scorso maggio registrò diversi disagi per una quarantina di famiglie residenti con ben 118 persone evacuate. Da lì la costituzione di un comitato spontaneo per la difesa e salvaguardia idrogeologica dell’area, guidato dalla presidente Patrizia Baroncini, e un’affollata seduta straordinaria del consiglio comunale per delineare le azioni di controllo necessarie. "Siamo passati dalle parole ai fatti – spiega il sindaco di Fontanelice, Gabriele Meluzzi – e ho incontrato i residenti per rendicontare l’avanzamento dell’indagine geologica". Una fase portata avanti con il posizionamento di inclinometri in un paio di punti, carotaggi, analisi stratigrafica del terreno e rilevamento del quantitativo d’acqua presente nel sottosuolo: "Abbiamo chiesto ad Arpae anche la possibilità di collocare un pluviometro per capire il quantitativo di precipitazioni piovose che insistono sulla zona – aggiunge –. La lettura di tutti questi numeri porterà alla compilazione di una relazione approfondita che studieremo insieme alla Regione per meglio comprendere gli interventi futuri da fare".

Non solo. "Bisogna capire se i drenaggi necessari sul terreno saranno da materializzare a livello superficiale o in profondità – sottolinea il primo cittadino fontanese –. Un parametro vincolante che ci darà la misura delle risorse e delle procedure da mettere in campo. Senza dimenticare l’impegno del proprietario privato degli appezzamenti che ha commissionato perizie e realizzato alcuni fossi di scolo per le acque piovane".

Insomma, la doverosa attenzione alla criticità come richiesto a gran voce dal comitato. Ma ci sono novità anche per la situazione della zona di Mulino Cavulla in località La Maddalena, dove passa il Rio Grande di Filetto, diventata d’attualità dopo l’appello di una famiglia del posto ancora sfollata dalla scorsa primavera: "In settimana il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale effettuerà l’intervento di pulizia del corso d’acqua – conclude Meluzzi –. Un’opera che era stata già prevista nella regolare programmazione manutentiva dell’ente".