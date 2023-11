Il dopo alluvione . Paddock, argini, fogne . Il Comune accelera sul piano sicurezza

Il Comune accelera sulla messa in sicurezza delle aree lungo il fiume Santerno, colpite duramente dall’ondata di maltempo di inizio mese dopo che erano uscite malconce dall’alluvione del maggio scorso. Ieri mattina si è tenuto infatti un sopralluogo, andato avanti fino al pomeriggio, al quale hanno partecipato dirigenti e tecnici dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, fra i quali la direttrice Rita Nicolini. Assieme a loro, il sindaco Marco Panieri, alcuni tecnici del Comune, la protezione civile municipale, oltre a personale del Con.Ami, dell’Autodromo e della Direzione centrale reti di Hera.

"Gli scopi del sopralluogo – riferiscono dal Comune – erano una ricognizione totale della situazione territoriale dopo gli ultimi eventi climatici della piena del 2-3 novembre, un coordinamento condiviso fra i vari enti con l’obiettivo di una messa a terra rapida degli interventi necessari più urgenti".

Tutto questo, proseguono dall’ente di piazza Matteotti, alla luce degli ultimi confronti avuti da parte dei territori con il commissario straordinario alla ricostruzione post-alluvione, Francesco Paolo Figliuolo.

Nei giorni scorsi, il commissario Figliuolo ha incontrato infatti vari amministratori emiliano-romagnoli tra cui il vicesindaco metropolitano Marco Panieri, primo cittadino imolese, annunciando tra l’altro il finanziamento della messa in sicurezza dell’area del paddock 2 del circuito e delle zone limitrofe.

Non a caso, come ricostruito in serata dal Comune, le località oggetto del sopralluogo di ieri sono state: l’Autodromo e il suo muro perimetrale, in particolare il paddock 2 e la zona della Rivazza (quest’ultima oggetto anche di un approfondimento per la cabina elettrica pubblica che ha registrato un guasto a causa dell’allagamento con interruzione della linea), da via Tiro a Segno a via Graziadei e alcune strade perpendicolari oggetti di allagamenti da risalita dalle fognature. Il sopralluogo si è concluso infine a San Prospero, in località Ca’ del Forno e nei pressi del centro della frazione, all’imbocco della ciclovia del Santerno (per la cui ricostruzione la struttura commissariale ha già stanziato due milioni di euro).

"Ci tengo a ringraziare i tecnici e i dirigenti che hanno condiviso questo intenso confronto di lavoro, che è stato molto utile per ulteriori aggiornamenti su come procedere operativamente – sottolinea il sindaco Panieri –. Il Comune, insieme alla partecipata Area Blu e alla struttura della protezione civile, continua a presidiare tutte le situazioni critiche nel territorio e, compatibilmente con i tempi tecnici e le sue competenze, per arrivare quanto prima a ulteriori interventi volti a rispondere alle criticità. Insieme alle strutture ci siamo trovati concordi sulle priorità, sulla necessità di mettere in campo soluzioni coraggiose e durature per il territorio, sulla delicatezza e l’importanza di mettere al massimo livello di sicurezza alcuni spazi e luoghi già nei prossimi mesi".

Il piano è dunque già in una fase piuttosto avanzata.

"Prossimamente saremo nelle condizioni di presentare quello che è emerso con la Direzione centrale reti di Hera – prosegue il primo cittadino –, ovvero un progetto già al vaglio e oggetto di approfondimenti per ulteriori migliorie al sistema fognario al fine di evitare la risalita dell’acqua durante nuovi eventi climatici estremi. Da parte nostra – conclude il sindaco Panieri – l’impegno sarà senza riserve, come fino ad oggi. Come già con la struttura commissariale, anche con la Regione e l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile prosegue un dialogo costruttivo, stretto e concreto nell’interesse del territorio".

r. c.