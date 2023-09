Il dopo-alluvione. Provinciale ‘Gesso’, asfaltato il bypass: "Obiettivo ripartenza"

Ha cambiato faccia la collina tra Fontanelice e Casalfiumanese. Nei giorni scorsi, infatti, si sono completate le opere di asfaltatura del bypass di transito sulla strada provinciale 34 ‘Gesso’. La prima ‘bretellina’ della vallata del Santerno, che ha preso forma grazie agli interventi dei nuclei specializzati dell’Esercito e dei Vigili del Fuoco, è diventata parte integrante di quella direttrice che porta a Sassoleone. Anche se a carattere temporaneo.

Un’arteria colpita duramente da un paio di grosse frane innescate dall’alluvione della scorsa primavera. Una deviazione in funzione da tre mesi che necessitava, in procinto dell’inverno, di un manto stabilizzato sulla carreggiata.

Ora, però, si guarda con insistenza al successivo intervento in prossimità di Sant’Apollinare. Già, perché se il bypass permette di superare il primo degli ostacoli di terra precipitati sulla Sp34, è altrettanto vero che poco prima del gruppetto di case che compongono la borgata c’è ancora uno smottamento. E le auto sono costrette a virare verso l’interno dell’abitato per poi raggiungere Sassoleone. Al vaglio ci sarebbero un paio di ipotesi. Da un lato l’idea di realizzare una nuova deviazione tra i campi, per tagliare fuori Sant’Apollinare, e ricollegarsi con la vecchia provinciale. Dall’altro la scelta di sistemare la zona della frana per recuperare il percorso originario della Sp34.

Una sorta di soluzione di continuità assai gradita ma che necessita di un’attenta analisi strutturale.

"L’asfaltatura della bretellina era una componente urgente ed essenziale per affrontare con un pizzico di serenità in più la stagione invernale – spiega la sindaca di Casalfiumanese, Beatrice Poli –. Siamo, comunque, al cospetto di un’appendice provvisoria. Per il ripristino definitivo della Sp34 ci vorrà ben altro. Il bypass garantisce gli spostamenti alle famiglie e alle attività della zona". Intanto viaggiano spediti i lavori sulla Sp33 ‘Casolana’ a Fontanelice. La ditta Cti di Imola ha già creato i varchi di passaggio e completato i movimenti di terra con l’impostazione dei rilevati stradali per disegnare la traiettoria del collegamento d’emergenza. Una lingua connessa alle due porzioni esistenti della provinciale. Dei detriti trascinati dalla frana non ci sono più tracce e questa è già una bella notizia. Termine del cantiere? La prima settimana di ottobre.

Mattia Grandi