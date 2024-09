Il dopo alluvione. Via ai lavori di ripristino. Intervento per riparare l’argine del Sillaro

Da un lato, il rientro a casa di buona parte degli sfollati; dall’altro, i lavori in corso per risistemare l’argine del Sillaro.

È un lento ritorno alla normalità per la Bassa imolese, dopo l’alluvione dei giorni scorsi. Alla luce dei nuovi monitoraggi e sopralluoghi effettuati, e del miglioramento delle condizioni meteorologiche, il Comune ha revocato ieri l’ordinanza di evacuazione emessa nella giornata di giovedì e relativa a diverse case situate nelle frazioni di Giardino, Sesto Imolese e Sasso Morelli. L’obbligo di rimanere lontani dalle abitazioni rimane solo per un paio di immobili in corrispondenza di altrettanti numeri civici nel tratto di via Casola Canina più vicino al Sillaro, quasi al confine con Castel Guelfo, probabilmente il paese del circondario può duramente colpito dall’alluvione di questa settimana.

Proprio sull’argine del Sillaro, ma qualche chilometro più a Nord, in via Benelli, nel territorio di Spazzate Sassatelli, prosegue il cantiere per riparare la piccola rottura di una porzione d’argine larga circa tre metri. Dopo avere terminato nella giornata di ieri la cosiddetta ‘pista’, ora gli operai sono al lavoro per completare una chiusura di emergenza. E quando le condizioni meteo consentiranno di avere a disposizione una finestra di quattro o cinque giorni di tempo favorevole, provvederanno a portare a termine una soluzione definitiva demolendo e ricostruendo la ristretta porzione di arginatura.

Lavori più piccoli vengono però compiuti, in questi giorni, anche nel resto della città.

Ieri pomeriggio, per esempio, operai in azione per mettere in sicurezza un marciapiede di via Vivaldi, nel quartiere Pedagna, occupato da alcuni grossi rami caduti a causa delle forti piogge dei giorni scorsi.

Nel frattempo, proseguono anche le attività di Hera per garantire la continuità dei servizi essenziali nei territori colpiti dal maltempo.

Nei punti in cui la protezione civile e le autorità locali hanno già ripristinato l’agibilità delle strade, la multiservizi fa sapere che "sta progressivamente riattivando la pulizia delle zone più colpite, attraverso spazzamento e lavaggio, con servizi straordinari di raccolta, ritiro ingombranti, smaltimento e recupero".

In questi casi "i cittadini possono esporre i materiali danneggiati dall’alluvione in strada davanti alle abitazioni – spiegano ancora da Hera –, senza limiti quantitativi e senza appuntamento, contenendo il più possibile l’ingombro per facilitare il passaggio dei mezzi operativi e separando apparecchi elettrici ed elettronici dagli altri materiali".

Al fine di prevenire rischi di scoppio e incendio, la multiservizi chiede di esporre eventuali bombole del gas e apparecchi contenenti batterie, come i cellulari, separatamente dagli altri rifiuti.

Per le emergenze, Hera ricorda i numeri del pronto intervento, attivi 24 ore su 24, tutti i giorni: acqua e fognature 800 713 900; gas 800 713 666; teleriscaldamento 800 713 699; elettricità 800 999 010. Per informazioni sulle aperture delle stazioni ecologiche e degli sportelli clienti è possibile contattare il numero verde 800 999 500 per le famiglie e 800 999 700 per le aziende.

Sono sempre a disposizione i servizi online e l’App My Hera.