Il dottor Stefano Pasquali va in pensione

Stefano Pasquali, responsabile dell’unità complessa Medicina interna dell’Ausl, va in pensione. È stato medico internista all’ospedale Santa Maria della Scaletta per 35 anni. Dal 2010, con la riorganizzazione della medicina per gradualità di cura, è stato nominato responsabile della struttura semplice dipartimentale di Medicina a media-bassa intensità, trasformata poi nella struttura complessa Medicina B accorpata l’anno scorso con Medicina A con la denominazione Medicina Interna.

"I nostri migliori auguri vanno a questo stimato professionista che, con grande competenza professionale e gestionale, ma anche con molta umanità e senso di appartenenza, ha guidato per tanti anni il reparto di Medicina e il dipartimento Medico della nostra Azienda – sottolinea il direttore sanitario Andrea Neri –. È stato un punto di riferimento fondamentale in tutti questi anni e ha svolto un ruolo cruciale nel periodo pandemico che lo ha visto in prima linea, insieme alle sue équipe, in uno dei momenti più delicati della storia del nostro Paese".

A seguito del pensionamento di Pasquali, mentre il Dipartimento Medico sarà guidato da Massimo Menetti, direttore di Geriatra, al vertice di Medicina interna arriva Carlo Scialpi in qualità di facente funzioni. Salgono quindi a quattro (su 18) i ruoli di direttore delle unità operative complessa coperti da facenti funzioni: Oculistica (già aperto il bando per trovare il sostituto di Rocco De Fazio), Pediatria (Paolo Bottau) e a Gastroenterologia (Pietro Fusaroli).