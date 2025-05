Il fantasy di Tanja al Salone del libro: "La sera mi trasformo in scrittrice"

Il dark fantasy di Tanja Mengoli al Salone del Libro di Torino. La più prestigiosa fiera editoriale italiana, tra le maggiori d’Europa, ha ospitato (anche) quest’anno un po’ di Castel San Pietro. Non la prima volta che uno scritto edito in riva al Sillaro sbarca sul lungo Po, ma la primissima volta, indimenticabile, per Tanja Mengoli, che per O.D.E. Edizioni ha presentato il suo terzo lavoro, ’Elisir di morte’. Quarantotto anni, nata e cresciuta a Castel San Pietro, "un compagno e quattro gatti, e amo tutti e cinque tantissimo", premette Tanja, scrittrice per hobby almeno fino a qualche giorno fa, poi in futuro chissà.

"Faccio l’impiegata, la scrittura la tengo per la sera e per il week-end, con buona pace del mio paziente compagno", ci ride su, raccontando l’incredulità di una chiamata che proprio non s’aspettava. "Quando la mia casa editrice mi ha proposto di presentare il libro al Salone di Torino da un lato quasi non ci credevo, dall’altro ho risposto di getto che avrei fatto il biglietto del treno prima di subito". Ama "viaggiare per vedere posti nuovi e fare nuove esperienze, se non posso farlo fisicamente lo faccio leggendo", ed è proprio così, leggendo e fantasticando, che è nata la cornice di "Elisir di morte", una storia che si sviluppa a Edimburgo ("un giorno ci andrò, adoro la Gran Bretagna") in un’ambientazione contemporanea con elementi fantasy e una spruzzata di romance. "E’ il filone che sento più mio. I miei libri, sia i tre editati ‘in solitaria’ che i tre per la casa editrice, hanno sempre come filo conduttore la connessione tra mondo naturale e sovrannaturale".

In questo "Elisir di morte" presentato a Torino protagonisti sono un ex colonnello ora rinato, Reese Newman , e Kyle Walsh, umano Osservatore della Tirannide, e assieme dovranno collaborare per capire cosa succeda all’interno di quella comunità, e gli intrecci con la scomparsa di un giovane licantropo. "Ho già pronto un altro libro, confido esca il prossimo anno", guarda già avanti Tanja prima di stupirci e forse anche un po’ stupirsi. "Abbandonerò ma non so per quanto il mio filone preferito e mi cimenterò con un thriller che definirei quasi puro, giusto con un pizzico di paranormale". Manco a dirlo, Torino e il suo Salone "sono stati un’avventura splendida, indimenticabile". Così bella che magari il prossimo anno, col nuovo libro…

Claudio Bolognesi