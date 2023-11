Il fascino dei minerali in mostra. A Tossignano ‘Il Suono delle Pietre’

Un percorso espositivo per amalgamare alla magia della musica il fascino dei minerali. Il Museo Geologico della Vena del Gesso Romagnola, situato nel riqualificato Palazzo Baronale di Tossignano, ospiterà da domani al 17 dicembre la mostra ‘Il Suono delle Pietre. I litofoni di Luciano Bosi’. I litofoni, o pietre sonore, sono dei veri e propri strumenti musicali realizzati ed intagliati con maestria e precisione.

Autentici capolavori di artigianato dalle sonorità originali, primitive e intense che, durante la permanenza nella sale del polo museale tossignanese, saranno portati in vita dall’etnomusicologo e litomusicista Bosi attraverso straordinarie performance live.

Prima esibizione, una suggestiva miscela di note, riti, racconti e conferenza per capire qualcosa di più del rapporto tra uomo e pietra, in agenda alle 16 di domani durante la finestra inaugurale dell’esposizione (posti limitati, a pagamento, con prenotazione obbligatoria tramite sito web o nella sede di IF in Piazza Senna ad Imola, ndr).

Una storia, quella di Luciano Bosi, che parte da lontano e bagna le sue radici nella passione per la ricerca di suoni e timbriche, rigorosamente acustici, provenienti da diverse culture nel mondo.

Un elemento naturale, potente ed evocativo per dare anima alla pietra con l’arte melodica facendo tesoro di quelle conoscenze antropologiche ed etnomusicali acquisite in anni di studio.

Una ricerca del suono, quindi, come ancestrale porta di accesso ed espressione di credenze antiche: "La sacralità dei riti ancestrali che ho approfondito richiede l’utilizzo di sonorità timbriche molto particolari – spiega Bosi –. Vibrazioni lontane dal concetto di musica, come quelle della pietra che suona, che grazie al loro insito potere evocativo consentono ancora oggi di trasportare l’ascoltatore in un altrove che pulsa nelle viscere e risuona, richiamato in vita, nella nostra memoria più antica". Un’esperienza che si integra perfettamente con la storia geologica del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola.

La seconda chance per vedere Bosi in azione, invece, sarà quella del concerto di chiusura della mostra in programma il 17 dicembre alle 15.

Ma non è tutto. Il 27 e 28 novembre spazio alle visite guidate, alle attività ed ai laboratori gratuiti ‘Cosa si cela all’interno della pietra?’ dedicati alle scuole primarie del territorio presso il museo di Piazza Andrea Costa. Un’ora di approfondimento, insieme ad esperti e geologi, per scoprire tutti i segreti delle pietre, dei loro movimenti nei secoli e sulla formazione della Vena del Gesso Romagnola diventata da qualche mese patrimonio Unesco.

Ma pure l’incontro con Bosi per coinvolgere attivamente i giovani insieme ai quali dare voce a questi inconsueti strumenti musicali (info@imolafaenza.it). Il Museo Geologico, come sempre, è aperto al pubblico il sabato dalle 9 alle 12.30 e la domenica dalle 14.30 alle 17.30.