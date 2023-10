‘Il Filo di lana’ riapre i battenti. Eventi e giochi

Ha riaperto i battenti ‘Il Filo di lana’, il servizio dedicato ai bambini e alle bambine da zero a quattro anni, a ingresso gratuito, nei locali del nido d’infanzia comunale Primavera, nel quartiere Zolino. Lunedì 16 riaprirà invece ‘La Casa dei giochi’ (fino a sei anni) nei locali del nido Scoiattolo, a pochi passi dalla Rocca Sforzesca.

Il ‘Filo di lana’ è aperto il giovedì e venerdì dalle 9 alle 12.30 per bambini e bambine fino a quattro anni e il mercoledì dalle 15.30 alle 17.30, per la fascia 0-12 mesi. Nei mesi di ottobre, novembre, febbraio e aprile, nella giornata di mercoledì, verrà proposto anche il corso di massaggio infantile, condotto da operatrici certificate. Per questa proposta è necessaria la prenotazione telefonica (martedì 9-13 -0542.602404).

La ‘Casa dei giochi’ è aperta il lunedì e il giovedì dalle 16 alle 18.30. I bambini e le bambine che vi accedono non possono essere lasciati in custodia: devono essere accompagnati da un adulto che ne è responsabile; gli educatori presenti hanno funzione di coordinamento. Le attività proposte durante gli incontri (laboratori e giochi sulla lettura, sulla cucina e sullo sviluppo della creatività) verranno promosse attraverso il sito dell’associazione Amici del nido d’infanzia Scoiattolo e pagina Facebook e Instagram (tel. 0542-23186).

"Senza l’entusiasmo e la disponibilità delle educatrici e degli educatori del Servizio infanzia del Comune, oltre che delle associazioni che li affiancano, non sarebbe possibile offrire anche queste preziose opportunità, a fianco dei 700 posti di nido d’infanzia attivati ai primi di settembre – afferma Fabrizio Castellari, vicesindaco e assessore alla Scuola –. Rappresentano un tassello di un segmento educativo 0-6 sempre più coeso, strutturato e qualificato. Un altro servizio prezioso per tante famiglie".