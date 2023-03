Il Fiocchetto dei disturbi alimentari

Domenica in Autodromo la 12ª edizione del Fiocchetto Lilla Fanep odv. L’associazione da quarant’anni si batte contro i Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione (Dna) e, con gli eventi del Fiocchetto Lilla, vuol portare all’attenzione del pubblico il pericolo che questi disturbi rappresentano per i giovani e per le loro famiglie. Tema di quest’anno è L’empatia, spiegano i promotori, è una "qualità che ispira fiducia e grazie alla quale le persone si lasciano andare alla confidenza, anche più intima". Da qui il progetto ‘Ditelo a Fanep’ che ha invitato i giovani e le famiglie che vivono, o hanno vissuto, il ‘malessere’ a confidarsi (in maniera anonima), a esprimere quelle parole e quei sentimenti. Sono state raccolte più di cento testimonianze (in prosa, in versi, in vignette) catalogate e raccolte in una mostra che verrà presentata in anteprima all’autodromo il 12 marzo per poi essere inaugurata ad Ozzano il 18 marzo e infine esposta a Castel San Pietro Terme il 6 maggio durante la premiazione dell’annuale concorso di poesie del Fiocchetto Lilla di Castel San Pietro. L’appuntamento è, quindi, domenica in Autodromo dalle 9.30. Alle 11 è previsto un saluto dei rappresentanti delle Istituzioni che hanno patrocinato le iniziative del Fiocchetto Lilla Fanep; sarà possibile visitare la mostra Ditelo a Fanep fare giri in pista, a piedi, del circuito. Saranno presenti anche tante altre associazioni, sia del territorio, sia di altre regioni hanno deciso di portare sostegno al messaggio del Fiocchetto Lilla.