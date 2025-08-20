Il flauto anima il mondo del jazz. Il live di Davide Di Iorio Quartet

Domani sera, alle 21, al Parco delle Terme ecco il concerto di Davide Di Iorio Quartet con il progetto Back To Flute. Una serata in chiave Emilia Romagna Festival a Castel San Pietro con il quartetto composto da Davide Di Iorio a flauto, composizione e arrangiamenti, Mauro Mussoni al contrabbasso, Enrico Ronzani al pianoforte e Manuel Giovannetti alla batteria. Presenteranno l’omonimo album ’Back To Flute’, pubblicato per l’etichetta WoW Records. Il disco raccoglie otto brani originali, composti e arrangiati per valorizzare il flauto in ambito jazzistico. Un lavoro dal suono moderno e inedito, dove la voce del flauto dialoga con gli altri strumenti mettendo in risalto sfumature individuali e coesione dell’ensemble.

Diplomato in flauto sotto la guida di Massimo Mercelli al Conservatorio “G. Verdi” di Ravenna e perfezionatosi con Janos Balint e Filippo Mazzoli, Davide Di Iorio ha affiancato alla formazione classica un’intensa attività nel jazz, studiando alla Scuola G. Sarti di Faenza e a Siena Jazz con maestri come Bruno Tommaso e Franco D’Andrea. Finalista al concorso “C. Bettinardi” di Piacenza, ha preso parte a progetti che spaziano dal tango alla musica brasiliana fino alla canzone d’autore, incidendo con artisti come Stefano Savini e Mauro Giovanardi. Fondatore del Balafon Ensemble, è autore di una tesi pionieristica sul flauto jazz con interviste a James Newton e Nicola Stilo, ed è stato recentemente protagonista di un’intervista sulla nota rivista Falaut.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti. In caso di maltempo sarà al Salone delle Conferenze delle Terme, in viale Terme 113/B.