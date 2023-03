Il fotovoltaico è realtà La ‘Baroncini’ risparmia

È finalmente realtà, dopo un anno di lavori effettivi ma un’attesa ben più lunga, la riqualificazione della Casa residenza anziani Fiorella Baroncini, in via Montericco. Il progetto messo a punto da Bryo ha riguardato una nuova copertura con impianto fotovoltaico e un nuovo gruppo frigorifero. Spesa complessiva 950mila euro, di cui 300mila da un finanziamento regionale e 250mila raccolti grazie a una campagna online.

L’Asp (Azienda servizi alla persona) corrisponderà per 14 anni un canone annuale in funzione dell’efficientamento termico ed elettrico dell’impianto realizzato. Il progetto ha mosso i primi passi nel 2019, ma la fase operativa è iniziata a gennaio 2022, quando Bryo ha aperto la sottoscrizione tramite la piattaforma di investimenti sostenibili Ener2Crowd. In tre settimane è stato raggiunto l’obiettivo. E questo ha permesso di far partire rapidamente i lavori.

"Un successo non preventivabile, anche perché si trattava di una sperimentazione innovativa", ricorda Davide Gavanelli, amministratore delegato di Bryo. Parla di "traguardo importante" a coronamento di "un’esigenza molto sentita e per la quale il territorio ha fatto rete", il sindaco Marco Panieri. E anche Renata Rossi Solferini, presidente Asp, è evidentemente soddisfatta. "Questi lavori sono importantissimi – sottolinea –. La struttura aveva necessità di interventi non rinviabili".

Non è il primo intervento di questo genere realizzato da Bryo. Già nel 2021 era stato portato a termine un progetto di riqualificazione energetica della scuola Campanella. Ed è vicino alla conclusione anche un progetto di potenziamento dei pannelli installati sopra il museo Costa, in Autodromo. Quello della Fiorella Baroncini ha però un valore ancora più alto, in quanto mostra l’attenzione della città verso la fascia di popolazione più debole. "Questi lavori sono segno dell’attenzione del territorio per la residenzialità delle persone con disabilità e degli anziani - sottolinea Daniela Spadoni, assessora alle Politiche sociali –. Ma avere costi energetici più sostenibili può significare anche liberare risorse per affinare sempre di più i servizi di assistenza". Lavori importanti anche perché mettono l’accento sulla sostenibilità. "Un gioco di squadra che ha avuto da subito l’obiettivo di ridurre i consumi – conclude Elisa Spada, assessora all’Ambiente – intervenendo sull’efficientamento dell’edificio e sulla produzione di energia da fonti rinnovabili".