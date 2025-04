Il fotovoltaico galleggiante. Bryo potenzia l’impianto. La comunità energetica si amplia

Il nuovo corso dell’impianto fotovoltaico galleggiante di via Ringhiera a Bubano fa già scuola. Con un investimento di circa 1 milione di euro, Bryo ha effettuato un’operazione di revamping che ha permesso di incrementare la produzione attraverso una nuova tecnologia più performante. Il tutto mantenendo inalterata la potenza totale di 496,80 kWp. Il risultato? Un flusso di 553,497 MWh di energia annua prodotta con un incremento di 110,700 MWh rispetto agli attuali 444,979 MWh. Ma non è tutto. Nello spazio liberato, grazie all’uso di pannelli di nuova generazione, è stata installata una sezione potenziata non incentivata di potenza pari a 458,64 kWp con una produzione di ulteriori 510,982 MWh annui. Un bel colpo per Bryo che da poco più di un anno lavora in stretta sinergia con Legambiente Kyoto Club e AzzeroC02, supportata da Legacoop sul progetto BeCome che punta allo sviluppo delle comunità energetiche nei comuni sotto i 5mila abitanti.

"L’impianto risale al 2010 come prima esperienza a livello mondiale di fotovoltaico galleggiante – ha detto ieri, nel corso di una conferenza stampa, Davide Gavanelli al timone di Bryo –. L’impianto ammodernato e ampliato porterà a superare il milione di kWh annui di energia prodotta. Rifatta e rafforzata anche la struttura galleggiante nata come prototipo. Grazie a questo impianto si potranno soddisfare le esigenze di circa 200 famiglie che da maggio potranno entrare a fare parte della comunità energetica".

Un mosaico sempre più completo in area circondariale. Dal primo impianto galleggiante di via Ponticelli Pieve a quello posizionato sul tetto del paddock dell’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Poi, un terzo all’azienda Rifimpress di Castel San Pietro Terme e questo a Bubano. Il futuro? Si guarderà ancora su Mordano per altri 420 kilowatt con la riqualificazione di un impianto già esistente e collocato a terra. Così, a fine 2025, si raggiungeranno i 7,2 MW in esercizio all’interno della comunità energetica con l’obiettivo di arrivare agli oltre 20 MW alla fine del 2026.

E c’è pure una novità all’orizzonte: il monopolo fotovoltaico EnerOmbra che trasformerà le piste ciclabili e pedonali in fonti di energia pulita. Soddisfatto il sindaco di Mordano, Nicola Tassinari: "La nostra comunità avrà l’occasione di dare piena concretezza allo sviluppo delle comunità energetiche – ha aggiunto – e perseguire una funzione sociale tesa al contrasto del caro energia".

Presente all’evento di presentazione anche Irene Priolo, assessore con delega all’ambiente della Regione: "Stiamo lavorando al progetto sulle aree idonee e sull’individuazione di quelle che dovranno essere ideali per collocare gli impianti ad energia rinnovabile – ha sottolineato –. A Bubano un esempio virtuoso a livello nazionale". Marco Panieri, presidente del Circondario, ha concluso: "Un intervento importante che si inserisce nella strategia più ampia del Paesc portato avanti insieme dai dieci comuni dell’unione".