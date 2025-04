Il Frantoio Valsanterno celebra il circuito

Tre etichette celebrative dedicate alle curve più famose: Tosa, Rivazza e Tamburello. Accordo di collaborazione tra Frantoio Valsanterno e circuito. L’intesa, che nasce dalla volontà delle due realtà imolesi di "lavorare in sinergia per valorizzare e celebrare l’Autodromo e il suo territorio ricco di storia e qualità", è stata siglata nei giorni scorsi all’Enzo e Dino Ferrari. Oltre a Luigi Aleotti, amministratore delegato di Frantoio Valsanterno, e a Pietro Benvenuti, direttore generale di Formula Imola, erano presenti anche gli assessori Pierangelo Raffini (Sviluppo economico) ed Elena Penazzi (Autodromo). "La vicinanza con la curva Tosa da sempre ci lega al circuito e alle sue diverse iniziative ed è per questo che sono molto orgoglioso della nostra collaborazione con Formula Imola – commenta Aleotti –. Confido che questa cooperazione aprirà la strada ad un percorso di valorizzazione che renderà Imola, l’Autodromo e le loro eccellenze protagonisti indiscussi". Nelle parole di Benvenuti, la collaborazione co frantoio rappresenta un "connubio perfetto tra tradizione, qualità e innovazione, elementi che da sempre caratterizzano sia il nostro circuito che le migliori realtà locali. Siamo orgogliosi – avverte il dg di Formula Imola – di poter celebrare le curve iconiche dell’Autodromo attraverso un prodotto di prestigio che racconta la nostra terra". Soddisfatti anche Raffini e Penazzi, per i quali progetto rappresenta un "esempio virtuoso di come il nostro territorio possa valorizzare le proprie eccellenze mettendole in dialogo. Iniziative come questa – concludono – rafforzano l’immagine di Imola nel mondo e creano nuove occasioni di promozione".