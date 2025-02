Il futuro del centro storico . Raffini: "Situazione difficile . Ma FdI ha visione sbagliata"

Sono stanco della visione distopica del centro storico che dà Fratelli d’Italia. Dicono che non sosteniamo le imprese, ma ne abbiamo appena finanziate 21 per un totale di 75mila euro. E altrettanti li abbiamo messi su un altro bando. Mi confronto quotidianamente con le amministrazioni locali di altre città e con le associazioni di categoria: abbiamo una strategia che stiamo mettendo in atto, e qualcosa possiamo sbagliare, ma la situazione è questa ovunque". Pierangelo Raffini, assessore al Centro storico, replica così alle critiche avanzate nei giorni scorsi dai consiglieri comunali di FdI. Partendo dall’introduzione del nuovo piano sosta, i meloniani sono infatti tornati ad attaccare la Giunta sulle politiche di rilancio per il cuore (sempre più sofferente) della città. "Al netto delle chiusure dei negozi, i dati ci dicono però che la frequentazione è aumentata rispetto a inizio mandato – è la difesa del titolare della delega al Centro storico –. È chiaro che quanto accade non è bello, ma è uguale per tutti".

Assessore Raffini, cosa non la convince delle obiezioni dell’opposizione? "Il Covid ha accelerato un processo, quello dello spopolamento commerciale, che ha appunto ragioni superiori. Sono aumentati gli acquisti online, e per alcuni settori come l’abbigliamento questo è diventato un grande problema. Come amministrazione comunale, stiamo riempiendo tutti i locali di nostra proprietà con attività di food e beverage: sono quelle adesso le cose che attirano. Lo stesso famigerato centro commerciale Leonardo, che per alcuni è l’origine di tutti i problemi, ha le sue difficoltà. È chiaro che, per il centro storico, averlo costruito lì risulta oggi una scelta sbagliata; ma al tempo le condizioni erano diverse".

L’ultima contestazione di Fratelli d’Italia, mossa nel giorno dell’apertura alle auto del nuovo parcheggio al mercato ortofrutticolo, riguarda la sosta a pagamento troppo cara rispetto ad altre città. Non crede sia così? "Ci stiamo guardando, sia per quanto riguarda il nuovo parcheggio al mercato ortofrutticolo che per quello a ridosso della stazione. In quest’ultimo caso, mi pare che per un abbonato il prezzo tutto sommato sia abbastanza buono. Però noi facciamo e proviamo, potremo anche decidere in futuro di rendere una parte gratuita".

E per il mercato ortofrutticolo? "Valutiamo quanto piace. In teoria, i cittadini chiedono posti sempre più vicini al centro storico. Se quello spazio non dovesse essere attrattivo, ci guarderemo. Niente è immodificabile".

Altra critica recente riguarda il malfunzionamento dell’impianto di illuminazione della Galleria del Centro cittadino. "C’è un piano di riqualificazione dell’intera zona che partirà a primavera. Un investimento da quasi 500mila euro tra Centro cittadino e portico, con sostituzione delle lampade con altre a led. C’è un’interlocuzione in corso con la Soprintendenza: aspettiamo solo l’ok, abbiamo l’impresa già pronta. L’intervento, assieme al rilancio dei locali di via XX Settembre, cambierà l’aspetto di quell’area".

Resta il problema del decoro urbano: le segnalazioni di criticità restano quotidiane... "Abbiamo inserito nuovi arredi in centro storico, che sono piaciuti, e rinforzato la pulizia con un nuovo macchinario. Abbiamo poi in programma una maggiore attenzione per una serie di vicoli che i residenti ci segnalano come un pochino più trascurati. Ma serve soprattutto una migliore educazione civica delle persone".

Il Comune ha affidato, nei mesi scorsi, prima l’ex Opera Dulcis e poi lo storico Bacchilega. All’appello dei locali di proprietà dell’ente nel cuore del centro storico manca ancora l’ex Bar Colonne. L’annullamento del bando per il Caffè della Rocca da parte del Tar rischia di far allungare i tempi per l’apertura di quest’altro avviso pubblico? "Non credo. Il bando dovrebbe uscire entro fine febbraio. Parliamo di un intervento da 1,5 milioni, è chiaro che servono spalle larghe".

Ci sono imprenditori interessati? "A parole sì. Ci sono due realtà che sono venute a vedere il locale. Vedremo se risponderanno all’appello".

Si pensa a una soluzione tipo ex Bacchilega? E cioè: il Comune rinuncia all’affitto per alcuni anni in cambio dei lavori nel locale? "Io vorrei un bando così. Un do ut des: io ti do la possibilità di non avere il fiato corto, tu mi fai una riqualificazione complessiva; altrimenti non ne usciamo mai".