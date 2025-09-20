Il futuro del circuito . Via libera della giunta al piano anti-rumore . Avanti con la barriera

Azioni di mitigazione passiva (su tutte l’annunciata nuova barriera acustica da costruire in via Malsicura) programmate a tappe triennali; report ogni dodici mesi per "conseguire un miglioramento costante nel controllo delle emissioni sonore delle attività in pista"; e infine monitoraggi periodici necessari a "valutare le evoluzioni tecnologiche dell’automotive" in rapporto al rumore. È quanto prevede il ‘Piano di risanamento acustico’ dell’Autodromo approvato dalla Giunta.

Il documento, atteso da tempo, conta oltre 200 pagine più vari allegati. E approderà giovedì 25 in Consiglio comunale per il via libera dell’Aula dopo il passaggio di lunedì 22 in commissione. Redatto dall’ingegnere Marila Balboni su incarico del Comune, il Piano nasce dopo un percorso avviato nel 2022 e si inserisce nelle previsioni della legge nazionale e regionale in materia di inquinamento acustico. È stato sottoposto ai pareri tecnici di Arpae e Ausl, che hanno dato il via libera con osservazioni.

Dalle analisi fonometriche condotte tra il 2018 e il 2022 è infatti emerso che gli eventi non in deroga (cioè quelli ordinari, non coperti dalle autorizzazioni speciali previste per i grandi appuntamenti come la Formula 1) hanno spesso superato i limiti acustici nelle zone residenziali più vicine all’impianto. Le aree più esposte sono risultate quelle di via Malsicura, via dei Colli, via Tenni e via Ghiandolino. Particolare attenzione è stata posta anche a le scuole vicine al circuito, dove il rumore raggiunge anche i +15 decibel rispetto ai limiti.

Il Piano approvato sarà trasmesso al Con.Ami, che dovrà inserirlo nella propria programmazione finanziaria e nei piani triennali di investimento, dando priorità alla realizzazione della barriera acustica di via Malsicura.

Nella ricostruzione del Comune, questo nuovo documento ha "recepito e valorizzato" anche il recente regolamento interno sulla gestione del rumore dell’Autodromo che definisce le modalità di gestione delle attività di pista con valutazioni preliminari delle emissioni sonore e gestione diretta durante le attività.

"Il valore del regolamento sta nel ridurre il rumore alla fonte, considerando a monte quanti mezzi, di quale tipo e per quanto tempo possono girare in pista contemporaneamente – assicurano dal Municipio – per potersi tenere sotto i livelli sonori previsti da normativa".

Secondo il sindaco Marco Panieri, il nuovo Piano "rappresenta uno strumento di equilibrio e innovazione, capace di dare risposte concrete alle esigenze di mitigazione acustica e, allo stesso tempo, di rafforzare la vocazione dell’Autodromo come luogo di sport, eventi e progettualità sostenibili".

Soddisfatte anche la vicesindaca Elisa Spada (titolare della delega all’Ambiente) e l’assessora Elena Penazzi (Autodromo), per le quali questo Piano "si inserisce nel percorso virtuoso intrapreso dall’Autodromo e Formula Imola in collaborazione con il Comune di Imola e Con.Ami verso la sostenibilità ambientale e la polifunzionalità".