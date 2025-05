Il futuro del Circus . Primi fondi dal Governo . De Pascale e Panieri: : "Un punto di partenza"

Lo sblocco dei primi fondi per poter ospitare la gara anche in futuro (ma servirà ben altro per continuare a sognare), i risultati straordinari dell’evento in tv (3 milioni 124mila spettatori medi) e una petizione online per tenere il Mondiale in riva al Santerno che ha già raccolto migliaia di firme. Tanti i temi sul tavolo il giorno dopo il Gp di F1 a Imola, chiuso con il record di 242mila presenze nel fine settimana.

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stanziato ieri 5,25 milioni per il 2025 e 5 milioni per ogni anno dal 2026 al 2032 a favore di Aci per le gare di Monza e Imola in quanto "fondamentali volani economici e vetrine internazionali per la Lombardia e l’Emilia-Romagna", per dirla con il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini.

"Un passo rilevante, che rappresenta un punto di partenza per un percorso condiviso – commentano il presidente della Regione, Michele de Pascale, e il sindaco Marco Panieri, che sabato scorso avevano lanciato il loro appello a Roma –. Ogni dotazione finanziaria è positiva, ma sappiamo che dobbiamo raggiungere cifre importanti e avanzare una proposta forte e pluriennale, e per fare questo serve lo sforzo di tutti gli interlocutori".

Il riferimento è al fatto che già oggi il Mit stanzia, solo per Imola, 5 milioni che si aggiungono ai 6 dell’Ice – Istituto per il commercio estero (sempre Governo), ai 5 della Regione e ai 2 del Con.Ami per poi arrivare, attraverso l’impegno di Aci, a quei 25 milioni necessari (fino a ieri) per ospitare la gara ogni anno. In futuro (più facile entrare nel 2027 rimanendo fuori il prossimo anno a meno di forfait della Spagna) ne serviranno però molti di più: bisogna raggiungere quota 30-35 milioni a edizione in caso di Gp a rotazione tra due o tre circuiti storici e a 55 per essere una presenza fissa in calendario (Monza ha già da tempo strappato un contratto a cifre inferiori fino al 2031).

Se a decidere fossero i tifosi, non ci sarebbe storia. Complice la diretta in chiaro su Tv8, domenica la gara è stata seguita in tv da 3 milioni 124mila spettatori medi e da 5 milioni 750mila contatti unici, con il 24,7% di share. E proprio ieri, sempre a dimostrazione dell’affetto diffuso per l’Enzo e Dino Ferrari, è partita online una petizione lanciata da Gpkingdom.it che ha già raccolto migliaia di adesioni per chiedere alla F1 di tenere il circuito del Santerno nel calendario attraverso l’hashtag #KeepImola.