Il futuro del Comunale Teatro Stignani, in arrivo prezzi più alti Ma non per i giovani

di Enrico Agnessi

Prezzi degli abbonamenti ritoccati, dopo dieci anni di tariffe invariate, nella prossima stagione del teatro Ebe Stignani. La Giunta, in vista dell’approvazione del bilancio comunale di previsione 2023, ha deciso infatti di modificare il costo dei titoli di ingresso del Comunale di via Verdi.

Il balzello, che non riguarderà gli abbonamenti di giovani e giovanissimi (e probabilmente nemmeno i loro singoli biglietti di ingresso ai vari spettacoli), è di cinque euro per tutti i settori. La platea sale così a 225 euro, prezzo ridotto a 195 euro per gli over 65 e a 190 euro (invariato) per i ragazzi da 21 a 26 anni. Stesso schema per il palco centrale: intero 195; ridotto over 65 a 165 euro; ridotto 21-26 anni confermato a 160 euro. E ancora, palco laterale: intero 165 euro; ridotto over 65 a 135 euro; ridotto 21-26 anni 130 euro.

Il quadro non cambia per quanto riguarda la galleria: intero 115 euro; ridotto over 65 a 90 euro; ridotto 21-26 anni a 85 euro. Prezzi bloccati anche per i giovanissimi, vale a dire gli under 20, che continueranno a pagare un prezzo fisso di 70 euro in qualunque settore.

Abbonamenti agevolati per i Cral (Circoli ricreativi aziendali dei lavoratori), che sottoscrivono un elevato numero di abbonamenti per la stagione teatrale di prosa per conto di tutti i loro associati.

I prezzi dei singoli biglietti per i vari eventi, compresi quelli fuori abbonamento, verranno definiti con apposito atto dirigenziale "a seconda della rilevanza e del costo complessivo sostenuto per la realizzazione dello spettacolo", spiegano dalla Giunta. È comunque già stata stabilità una fascia di prezzo che va dagli 11 euro per gli under 20 ai 50 euro della platea (intero). Biglietto ridotto, oltre che per i giovanissimi, anche per i giovani tra i 21 e i 26 anni, gli over 65, i titolari di tessera Touring Club, YoungER Card, Carta Giovani Nazionale, Card Cultura della Città Metropolitana di Bologna. Il biglietto per accedere al matinée per le scuole costerà invece cinque euro (prezzo fisso in qualunque settore).

I ritocchi tariffari di cui sopra non basteranno certo a far chiudere in attivo un servizio che, al pari di nidi, musei, scuola di musica e refezione scolastica, rappresenta da sempre (inevitabile che sia così) un segno meno nel bilancio del Comune. Nel 2023 è infatti previsto che i teatri (Stignani e Osservanza) incassino complessivamente 380mila euro, a fronte però di un costo totale del servizio superiore al milione di euro (copertura di poco inferiore al 35%).

Rilevanti anche i costi per la manutenzione ordinaria. Per lo Stignani si parla quest’anno di interventi per 200mila euro, mentre per l’Osservanza di 43.500 euro. Si tratta, in entrambi i casi, di fondi che il Comune conta di incamerare dalla tassa di soggiorno, il cui importo verrà aumentato dal prossimo 1° aprile. Per quanto riguarda in particolare lo Stignani, tra gli interventi annunciati dalla Giunta in fase di presentazione di bilancio comunale di previsione 2023 ci sono i lavori per la realizzazione dell’atteso impianto di raffrescamento del teatro, per il quale da tempo si è però fatta avanti anche la Fondazione Cassa di Risparmio di Imola.