Il futuro del Gran premio. La Regione non arretra: "Imola merita continuità"

Sono poco meno di 270 i chilometri che separano Venezia da Monza. E dalla Laguna, che in questi giorni ospita la Mostra del Cinema, è partito ieri un messaggio indirizzato alla Brianza, tempio della Formula 1 nel weekend.

"La notizia dell’esclusione del Gran premio di Imola dalla stagione 2026 non mette per noi la parola fine a questa esperienza che merita continuità e una prospettiva stabile", ha mandato a dire il vicepresidente Vincenzo Colla a margine della presentazione del documentario (prodotto proprio dall’ente di viale Aldo Moro) su Ayrton Senna.

Si tratta evidentemente di una risposta, per quanto indiretta, alle forti perplessità espresse nei giorni scorsi da Stefano Domenicali, capo del Circus, su un rientro dell’Enzo e Dino Ferrari nel Mondiale. Dopo che nel recente passato aveva lasciato la porta aperta alle ambizioni imolesi, parlando con i giornalisti italiani alla vigilia del Gp di Monza Domenicali ha invece giudicato "difficile" un ritorno di Imola tra i grandi, invitando Aci a investire sul circuito brianzolo.

"Proseguiremo il percorso per tornare protagonisti, come Paese, come Made in Italy, come Regione e come territorio – ha assicurato però ieri Colla –. In quest’ottica abbiamo scelto di non arretrare di un millimetro e nemmeno di un euro nel nostro sostegno ai grandi eventi che proiettano l’Emilia-Romagna nel mondo come Sport e Motor Valley. Le risorse per il Gran premio lì sono e lì restano, così come il nostro impegno per qualificare ulteriormente l’autodromo di Imola".

Un impegno ribadito anche dal presidente Michele de Pascale, intervenuto con un videomessaggio all’evento di presentazione del documentario su Senna: "La nostra regione ha un legame inscindibile con gli sport dei motori e la Formula 1, dato dalle emozioni che eventi come il Gp di Imola hanno saputo dare negli anni e che siamo impegnati affinché possano tornare".

E al coro si è unito anche il sindaco Marco Panieri, che ha manifestato la volontà di "rafforzare il legame tra Imola, la Formula 1 e il mondo dei motori, patrimonio identitario e occasione di sviluppo per l’intero territorio". Era a Venezia ieri il primo cittadino. Ma si è trattato solo di una tappa di avvicinamento a Monza, dove sarà anche oggi e domani per perorare la causa imolese.

L’impresa resta difficile, e i margini di manovra strettissimi. Per quanto riguarda il 2026, l’unica possibilità resta quella di subentrare in corsa in caso di forfait di Madrid, dove si sta costruendo (tra le polemiche) un nuovo circuito. Per il futuro, servirà invece, come ormai noto, un esborso economico maggiore rispetto ai 25 milioni pagati fino a quest’anno da Governo, Regione, Con.Ami e Aci per ospitare la gara iridata. Per rientrare nel Circus, magari attraverso una rotazione tra due o tre storici tracciati europei messi all’angolo dai Paesi emergenti, servono almeno 40 milioni. Ecco perché la volontà di non arretrare manifestata ieri dalla Regione, sommata a quella già espressa dalla quota leghista del Governo (il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che fa capo a Matteo Salvini e dal quale dipende Aci), rappresenta la condizione di partenza necessaria a intavolare la complicata trattiva.