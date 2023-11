Il futuro del territorio . Piano urbanistico, ok del Circondario : "Miglior uso del suolo"

Indirizzare la crescita all’interno del territorio urbanizzato, ma anche definire i nuovi insediamenti per funzioni e attività mirate a rafforzare il tessuto economico e sociale. È il "Miglior uso del suolo" il primo degli (ambiziosi) orientamenti strategici contenuti nel nuovo Piano urbanistico generale del Circondario.

Nelle prossime settimane, dopo l’atto di assunzione da parte delle dieci giunte comunali, la proposta dell’ente di via Boccaccio verrà depositata e pubblicata per un periodo minimo di 60 giorni. Durante questa finestra, secondo quanto riferito ieri dal Circondario, si attuerà il percorso partecipativo previsto per legge per la condivisione degli orientamenti e delle proposte del piano con tutti i portatori di interesse. E cioè: organi politici, cittadini, associazioni delle categorie interessate e professionisti. Previsti anche una serie di assemblee pubbliche e di laboratori partecipati sulle tematiche principali, il cui programma verrà reso pubblico più avanti.

"Siamo tra i primi a pianificare con la nuova legge dopo l’evidenza del rischio idrogeologico messo in atto così esplicitamente dalle conseguenze del cambiamento climatico – sottolinea l’assessore all’Urbanstica, Michele Zanelli – e abbiamo dovuto riconsiderare il quadro diagnostico per assumere nel piano la ricognizione del mutato regime di rischio idrogeologico e per introdurre nelle regole della pianificazione la previsione di una rete strutturale di prevenzione e contrasto ai cambiamenti climatici necessaria alla sicurezza del territorio".

In questo programma di salvaguardia ambientale dovrebbe rientrare anche l’obiettivo di qualificare il sistema insediativo e infrastrutturale per rafforzare l’economia locale e contrastare lo spopolamento delle aree rurali e montane. Come? Attraverso quel ‘Miglior uso del suolo’ accennato all’inizio.

Il che significa, almeno sulla carta, concentrare le espansioni produttive negli ambiti di rilievo metropolitano, ma anche consentire nei piccoli centri abitati, compatibilmente con i requisiti di accessibilità, la possibilità di nuovi insediamenti per la residenza, per la valorizzazione turistica e ambientale, che concorrano alla "rigenerazione del territorio".

Avanti dunque con l’individuazione di zone chiave del territorio, quali il quadrante imolese Autodromo-Osservanza. Obiettivo prioritario anche il potenziamento dell’attrattività per i territori della Bassa e della Vallata attraverso quella che dal Circondario definiscono come la "riqualificazione di immobili dismessi e la valorizzazione di luoghi urbani identitari, oltre che la promozione turistica e l’efficientamento delle reti". Da rafforzare anche l’accessibilità territoriale e la rete della mobilità sostenibile.

La sfida è insomma ambiziosa e, secondo Marco Panieri, sindaco e presiedente del Circondario, "va colta dalle amministrazioni comunali per conseguire un risultato condiviso che realizzi un’azione comune di innovativa sperimentazione. La dimensione del Circondario come ente pianificatore è praticamente unica sul piano nazionale – conclude Panieri –. Occorre dare risposte coordinate ma anche personalizzate alle dieci comunità territoriali, a cominciare dai territori duramente colpiti dell’alluvione".